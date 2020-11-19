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港、星合作旅行泡泡 雙重檢測免隔離

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
香港和新加坡將開啟旅行泡泡。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
香港和新加坡將開啟旅行泡泡。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

等待疫苗的時間太漫長，新加坡與香港將實施旅遊泡泡。在新加坡和香港合作測試新一輪旅行泡泡中，只要旅客通過新冠檢測為陰性，不用隔離就可以自由在兩地出入，進行觀光或者商務會議等活動。此外，為了加快檢測，香港和新加坡都將在機場設置檢測中心，最快四小時內就能拿到結果。

港、星實施泡泡旅行

經濟學人報導，根據世界旅行與旅遊理事會的數據，今年全球旅遊相關的產業，已經大幅減少1.74億個工作，且疫苗恐要等到2021年年中，才可能廣泛使用，因此各國必須在疫苗開發之前，尋找安全的方法開放國家。

本月22日，香港和新加坡將開始實施旅行泡泡。根據計畫，旅客只要在出發前72小時內獲得陰性檢測結果，就能免去隔離，自由往返兩地，探親、觀光到商務會談等活動都不受限制。在初期，每天將有一班航班往返，可以運載約200名乘客。如果進行順利，載客量和航班數將逐步增加。

香港商務大臣邱德耀表示，基於「雙重保護」的原則，旅客要先提供檢測結果，且到了目的地還要進行一次檢測，但為了加快速度，香港和新加坡的機場都設有檢測站，旅客到達檢測後，大約4小時就可以拿到結果。

單一出口易追蹤

香港和新加坡此次的合作，引起全世界關注，原因是兩地一直是公認的競爭對手，同樣都是亞洲代表性的金融中心。而兩者共通點很多，例如只有單一出入口、人口和國土都很小等，因此旅行泡泡執行起來更容易，且因為只有單一進出口，萬一不幸有病例出現也很能很快進行追蹤。

CNBC報導，過去一週，香港平均每天有三起本土病例，新加坡則不到一例，疫情控制得當，且兩國的科學科技水平，讓彼此能夠信任其檢測技術。牛津大學的流行病學家莫里茨．克雷默表示，新加坡和香港的計畫，將來值得其他國家借鑒。

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新冠肺炎 COVID-19 旅行泡泡

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