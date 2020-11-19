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日本疫情爆發醫療資源吃緊 她泣訴：確診燒到40度都無法住院

聯合新聞網 / 綜合報導
日本第三波肺炎疫情爆發，竟有民眾即使確診高燒40度，仍無法入院治療。圖擷取自YOUTUBE
日本第三波肺炎疫情爆發，竟有民眾即使確診高燒40度，仍無法入院治療。圖擷取自YOUTUBE

新冠肺炎疫情在全世界再度大爆發，各地確診人數直線上升，甚至遠超過七月時的第二波爆發期。就連在日本，每天的確診人數亦是屢創新高。在如此嚴峻的狀況下，連帶使得醫療資源也開始吃緊，就有日本民眾出面表示，即使確診發高燒，但仍無法住進醫療單位救治，令人十分擔心。

根據日本媒體「日テレNEWS24」報導，一名北海道的母親，她十九歲的兒子在日前發燒到40度，帶去醫院檢測後，確定是得了新冠肺炎。然而，她希望兒子能到專門收容肺炎患者的隔離旅館進行治療，卻被保健所的人告知，由於患者人數眾多，要至少等一星期才有辦法安排住院。

報導指出，北海道目前安排了兩家旅館，作為肺炎患者的隔離場所，但目前已達7成滿，相當於約700患者正在入住，所剩空位不多，因此盡量要求輕症狀者在家休養。雖然預計在19日加開3家隔離旅館，但到報導刊出的時間點為止，這對母子仍未收到保健所的住院通知。

美國Google（谷歌）日前也透過人工AI，預測今後感染的擴散情況，並認為未來28日內，日本可能會出現高達51605名確診患者，並造成555人死亡，其中北海道可能就有10521位患者及112人死亡，是疫情相對嚴重的地區。

新冠肺炎 COVID-19

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