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美國疫苗研發捷報頻傳 北京自誇：中國的也有效

中央社 / 北京19日電
中國疾病預防控制中心主任高福今天公開聲稱，「中國的疫苗也是非常有效」。路透
中國疾病預防控制中心主任高福今天公開聲稱，「中國的疫苗也是非常有效」。路透

美國輝瑞、莫德納等藥廠研發新冠肺炎疫苗頗有斬獲，令同樣全力研發疫苗的中國頗感壓力。中國疾病預防控制中心主任高福今天公開聲稱，「請相信我，中國的疫苗也是非常有效」。

高福並質疑輝瑞及莫德納說，如果有了疫苗，那麼中和抗體能不能提供保護？「輝瑞和莫德納的數據能不能證明」？

澎湃新聞報導，由細胞出版社與北京市科學技術委員會合辦、以「新冠（新冠肺炎）直擊：認知、防控和預後」為題的線上學術會議今天在北京舉行，擁有中國科學院院士身分的高福，在會中作上述表示。

中國官方資料顯示，目前中國已有5款疫苗進入第3期臨床試驗階段。其中，高福具名參與其中2款疫苗的研發工作。

根據報導，高福在會中說，目前全球還沒有疫苗完成第3期臨床試驗，但最近輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）「稱他們的疫苗非常有效。請相信我，我想要告訴大家，中國的疫苗也是非常有效」。

高福表示，有些（新冠肺炎）病毒可能屬於「休眠階段」，必須嚴密監控。

報導指出，高福針對目前新冠肺炎疫苗研發面臨的未知因素說，疫苗的中和抗體能不到抵達肺部？在人體內能持續多久、是否會產生ADE（抗體依賴增強作用）？都需要研究清楚。

新冠肺炎 COVID-19

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