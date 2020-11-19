Google公布日本新冠肺炎預測 未來28天約5.3萬人感染、這區最慘重

美國Google（谷歌）已於16日，開始對外公布日本今後28天內的新型冠狀病毒感染預測。該預測於8月開始對外公布美國的數值，日本則是第2個提供的國家。而這是使用了數學模型及人工智慧(AI)，預測今後感染的擴散情況，目標是對醫療機關及國家‧地方政府等有所幫助。

根據Google公布的感染預測指出，在11月15日～12月12日的28天內，日本的死者為512人、陽性者則為5萬3321人。而根據厚生勞動省等表示，日本國內最近28天內（10月20日至11月16日）的死者為229人、陽性者則為2萬6094人。顯示出Google預測今後感染擴大速度將會加快。

預測網站將會每天更新，任何人都可以免費觀看，其網址為：https://datastudio.google.com/s/nXbF2P6La2M。而該網站採行可得知各都道府縣數字的機制，現階段則預測死者數會依照北海道、大阪府、東京都的順序變多。

Google自8月起在美國公布這個預測值。在日本則也活用了運用AI的預測模型，並提高了精準度。據了解，在至今為止的分析中，已經確認到預測模型在日本也有著高精準度，因此決定將日本作為全球第2個國家公布預測值。有意藉此幫助醫療機關及行政機關等建立今後的對應態勢等。

美國Google於16日公開的日本新型冠狀病毒今後28天內感染預測。圖翻攝自Google

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》