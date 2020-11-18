快訊

獨／玉女掌門人與2女兒分房 笑嘆：被房事操到！

天津冷鏈工人社區疫情 再增一例無症狀感染者

中央社 / 台北18日電
中國天津冷鏈食品從業人員感染新冠肺炎，並在所處社區傳播疫情。圖翻攝自新浪微博
中國天津冷鏈食品從業人員感染新冠肺炎，並在所處社區傳播疫情。圖翻攝自新浪微博

中國天津冷鏈食品從業人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並在所處社區傳播疫情。當地今天再增1例無症狀患者，於隔離期間檢出病毒核酸陽性，病患的鄰居是先前感染的冷鏈搬運工人。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，天津市政府晚間舉行疫情防控記者會，通報新增一名33歲女性患者，為第3例無症狀感染者的鄰居。

通報稱，這名女性患者因為是密切接觸者，已被集中隔離觀察，今天中午被發現咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，下午3時確定為本土第5例無症狀感染者。

天津自11月初爆發本土疫情，患者多為冷鏈食品從業人員。根據官方通報，天津昨天新增1例本土確診與1例無症狀感染者，均為天津海聯冷凍食品有限公司的搬運工，也是第3例無症狀感染者的室友兼同事。

天津市今晚宣布，上述病例所在的「港區瞰海軒小區（社區）」已調整為中風險地區。

另外，中國持續傳出在進口冷凍貨品包裝發現2019冠狀病毒蹤跡。

截至發稿，山東太原、福建福州、廈門等3地，在24小時之內分別通報，從進口冷凍牛膝、鯧魚、去骨牛肉等貨品外包裝檢出2019冠狀病毒核酸陽性。這些貨物來自巴西、印度以及阿根廷。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

冷鏈「物傳人」專家：收海外包裹先消毒

經濟部推社區小水力發電 產業化可發電還能儲水解旱

中國新增8例確診 天津再有1宗本土病例

進口冷凍鯧魚外包裝 福州驗出含新冠病毒

相關新聞

路透：全球單日1萬816人染疫死亡 再創新高

根據路透社統計，全球17日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡的人數來到1萬816人，是單日病歿人數最高的一天...

輝瑞：新冠疫苗有效率達95% 近日內送FDA核准

美國有線電視新聞網CNN報導，輝瑞藥廠18日宣布研發的新冠肺炎疫苗有效率達到95%，近日內將送美國聯邦食藥署(FDA)等...

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

美國生技公司莫德納日前公布其新冠肺炎疫苗防護力達94.5%，這讓全球進一步看到結束疫情的希望，但一旦疫苗獲批上市，產能供...

香港今增9例確診 1例源頭不明為計程車司機

香港今日新增9例新冠肺炎確診個案，3例為本土案例，其中1例感染的源頭不明，患者是一名居住在沙田的計程車司機，香港至今累計...

香港再增疫源不明確診 專家指娛樂場所傳染最廣

香港今天新增9例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中1例本土病例源頭不明。有專家解讀前兩波疫情數...

日本疫情嚴重 單日確診破2000人

日本NHK報導，18日全境新冠肺炎確診病例新增2195人，不但是首度單日病例超過2000人，亦再度更新單日紀錄，顯示日本...

護士：有病患直到最後關頭 仍認為新冠病毒是假的

新冠肺炎危機持續升溫，民眾抗疫疲乏已成因素之一，甚至有病患不把疫情當一回事，直到生病才悔不當初；另有護理師說，少數病患死...

一目了然！用一張繪圖 了解COVID-19疫苗競賽歷程

COVID-19疫苗有了新進展，從研發到運輸分配的疫苗競賽之路，用一張圖讓你一目了然！

時隔81天 韓國再次新增300例以上新冠確診病例

韓國國際廣播電台報導，疾病管理廳中央防疫對策本部表示，以18日0時為準，韓國新增313例新冠病毒確診病例，其中本地感染病...

研究：中國科興生物新冠疫苗 可觸發快速免疫反應

18日公布的初步試驗結果顯示，科興生物新冠疫苗CoronaVac（克爾來福滅活疫苗）觸發了快速的免疫反應，但生成的抗體水...

東京增493例創3個多月來新高 明起升至最高警戒級別

日本NHK報導，根據當地時間18日下午3點的數據，東京新冠肺炎確診病例新增493例，刷新單日增幅紀錄，累計確診達3萬57...

冷鏈「物傳人」專家：收海外包裹先消毒

新冠肺炎疫情以來，10餘省市在進口冷鏈食品或包裝物上檢出核酸陽性。海淘包裹會把病毒傳染給人嗎？央視報導，中國疾控中心專家表示，海淘確實有收到病毒污染包裹的風險，為減少風險...

熱門新聞

七位委員全數通過！NCC決定：中天新聞台不予換照

12月起強制戴口罩場所名單出爐 餐廳不用、室內泳池記得戴

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

中天新聞不予換照 韓國瑜：7矮人摧毀新聞自由捧白雪公主

空軍接連出事 飛官憶台海危機：上面總是問還有沒有人

蘇貞昌讚萊豬管理一條龍 孫大千：一張嘴的食安五騙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。