天津冷鏈工人社區疫情 再增一例無症狀感染者

中國天津冷鏈食品從業人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並在所處社區傳播疫情。當地今天再增1例無症狀患者，於隔離期間檢出病毒核酸陽性，病患的鄰居是先前感染的冷鏈搬運工人。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，天津市政府晚間舉行疫情防控記者會，通報新增一名33歲女性患者，為第3例無症狀感染者的鄰居。

通報稱，這名女性患者因為是密切接觸者，已被集中隔離觀察，今天中午被發現咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，下午3時確定為本土第5例無症狀感染者。

天津自11月初爆發本土疫情，患者多為冷鏈食品從業人員。根據官方通報，天津昨天新增1例本土確診與1例無症狀感染者，均為天津海聯冷凍食品有限公司的搬運工，也是第3例無症狀感染者的室友兼同事。

天津市今晚宣布，上述病例所在的「港區瞰海軒小區（社區）」已調整為中風險地區。

另外，中國持續傳出在進口冷凍貨品包裝發現2019冠狀病毒蹤跡。

截至發稿，山東太原、福建福州、廈門等3地，在24小時之內分別通報，從進口冷凍牛膝、鯧魚、去骨牛肉等貨品外包裝檢出2019冠狀病毒核酸陽性。這些貨物來自巴西、印度以及阿根廷。