香港再增疫源不明確診 專家指娛樂場所傳染最廣

中央社 / 台北18日電
香港衛生署衛生防護中心下午公布，截至18日凌晨，當地新增9例確診，其中6例屬境外移入，分別來自英國、蒙特內哥羅、印尼、菲律賓和巴基斯坦。 圖／中國新聞社
香港衛生署衛生防護中心下午公布，截至18日凌晨，當地新增9例確診，其中6例屬境外移入，分別來自英國、蒙特內哥羅、印尼、菲律賓和巴基斯坦。 圖／中國新聞社

香港今天新增9例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，其中1例本土病例源頭不明。有專家解讀前兩波疫情數據指出，酒吧等娛樂場所是本土疫情傳播次數最多、最廣的環境。

據香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港衛生署衛生防護中心下午公布，截至18日凌晨，當地新增9例確診，其中6例屬境外移入，分別來自英國、蒙特內哥羅、印尼、菲律賓和巴基斯坦；另有3例為本土病例，其中1例源頭不明。

截至目前，香港累計確診病例已達5479例，並有1例疑似病例。

香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院今天公布香港2019冠狀病毒的感染群組及傳播鏈分析報告。

研究指出，在香港前兩波疫情（1月至5月）期間，娛樂場所是傳播次數最多的「主要接觸環境」，共牽涉逾90宗確診個案；涉及的「延續接觸環境」範圍也最大，即傳播鏈最長，其中一個酒吧群組在26天內延伸至30個其他群組。

中文大學醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山分析，受感染者於酒吧活動會較多接觸到陌生人，且逗留時間以小時計，進而各自在自己的生活圈傳播；相比之下，市民逗留在餐廳的時間較短，也少與陌生人接觸。

他指出，香港第一、第二波疫情期間，有324宗確診個案與本土傳播有關，個案分布在123個群組，其中63%涉及家庭，但從感染家庭再對外傳播的情況不多。

前香港衛生福利及食物局長、現任中大醫學院醫療體系及政策研究所總監楊永強表示，只要2019冠狀病毒仍存在於社區，便有傳播風險。

他強調，只要市民不鬆懈，有病徵立即做病毒檢測，政府能做好風險評估，香港可避免第四波疫情。

新冠肺炎 COVID-19

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