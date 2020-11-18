吉林延邊夫婦境外移入確診 隔離治癒後又復陽

中國吉林省延邊自治州今天通報，一對曾罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的夫婦，10月底出院完成隔離檢疫後返家，11月16日因丈夫腸阻塞就醫，發現兩人核酸檢測結果又呈現陽性。

據延邊新聞辦公室官方微信公眾號通報，這對夫妻9月下旬從日本入境上海，被診斷為確診病例，在上海市定點醫療機構接受隔離治療，10月29日治癒出院後，在上海進行集中隔離醫學觀察。

根據通報，這對夫妻11月9日的核酸檢測均為陰性，12日集中隔離期滿，從上海乘機返回延邊，隨即進入居家隔離管控；16日因丈夫腸阻塞在妻子陪同下就醫，經檢測，發現兩人再度呈現2019冠狀病毒核酸陽性。

通報表示，經專家會診，夫妻兩人為2019冠狀病毒疾病復陽病例，目前正在定點醫療機構隔離治療，已追蹤到的接觸者均落實集中隔離管控措施，核酸檢測均為陰性。

延邊州新冠肺炎疫情防控工作小組公告稱，目前尚無證據表明復陽病例存在傳播風險，民眾不必恐慌。但公告也表示，當前「外防輸入、內防反彈」形勢依然嚴峻，民眾應牢記「常態化防控意識」。