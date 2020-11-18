中國新增8例確診 天津再有1宗本土病例

中國17日新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中1例為天津所通報的本土病例，也和冷凍食品產業有關。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）17日新增8例COVID-19確診，其中境外移入病例7例（上海4例、山西1例、遼寧1例、廣東1例），本土病例1例（在天津）；沒有新增死亡病例，也沒有新增疑似病例。

津雲新媒體報導，天津新增的1例本土確診，是天津海聯冷凍食品有限公司的搬運工，也是之前被診斷為無症狀感染者的室友兼同事。

國家衛健委統計，截至17日，中國現有確診病例324例，累計治癒出院病例8萬1411例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6369例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者87萬4466人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬3974人。

在無症狀感染者方面，中國17日新增5例，當天轉為確診2例，當天解除醫學觀察59例，還在醫學觀察的無症狀感染者有456例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共計有5470例（出院5212例，死亡108例），澳門特別行政區則有46例（出院46例）。