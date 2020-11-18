聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國新增8例確診 天津再有1宗本土病例
中國17日新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中1例為天津所通報的本土病例，也和冷凍食品產業有關。
中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）17日新增8例COVID-19確診，其中境外移入病例7例（上海4例、山西1例、遼寧1例、廣東1例），本土病例1例（在天津）；沒有新增死亡病例，也沒有新增疑似病例。
津雲新媒體報導，天津新增的1例本土確診，是天津海聯冷凍食品有限公司的搬運工，也是之前被診斷為無症狀感染者的室友兼同事。
國家衛健委統計，截至17日，中國現有確診病例324例，累計治癒出院病例8萬1411例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6369例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者87萬4466人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬3974人。
在無症狀感染者方面，中國17日新增5例，當天轉為確診2例，當天解除醫學觀察59例，還在醫學觀察的無症狀感染者有456例。
在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共計有5470例（出院5212例，死亡108例），澳門特別行政區則有46例（出院46例）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言