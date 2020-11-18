疫情反彈 奧地利全面封城

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（圖／德國之聲中文網）
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奧地利從本周二凌晨開啟了至12月6日的封鎖措施。和今年春天曾經實施的嚴格封鎖措施一樣，近900萬民眾只能出於某些原因才能離家外出，比如購物、去上班、看醫生，或者是散步或戶外跑步。此外，除了超市、藥店、銀行等日常用品商店，其他店鋪全部關門。餐館只能外賣。學校的課程全部改為遠程教學。不過若有必要，還是會有日托托兒所。

此外，民眾之間的接觸也受到限制：只允許與個別最親密的家屬見面。如有可能盡量在家辦公。在封閉的公共場所依舊要佩戴口罩。采取更嚴厲的防疫措是因為，盡管奧地利采取了部分封鎖措施，包括兩周前實施的夜間宵禁，但感染人數仍急劇上升。奧地利總理塞庫爾茨上周末宣布，在這輪嚴格防疫限制到期後，將開啟大規模新冠測試。

法國住院率創歷史新高

在法國實施嚴格的防疫措施兩周後，衛生部長奧利維耶·韋朗（ Olivier Véran）表示，有跡象表明法國可能已經度過了第二波疫情的高峰期。過去的幾天裡，新增感染人數雖然還處於較高水平，但法國衛生部表示，病毒的傳播已經放緩。不過韋朗警告說，病毒還沒有被打敗。

周一晚間，法國24小時內新增感染人數首次沒有超過1萬。近3.35萬名新冠病毒患者在醫院接受治療，創下新冠患者住院人數的新紀錄。法國也再次實施了嚴格的防疫措施，6700萬公民想要出門，需要攜帶出行證明並且有著充分的理由。零售業和餐飲業都暫時關閉。法國政府可能會放寬限制，12月初商店或許可以重新開放。

加州感染者超過百萬

由於感染率上升，擁有4000萬居民的加州再次出台了嚴厲的措施。上周，這個美國人口最多的州新冠感染人數突破了100萬。現在，酒吧、健身房暫時關閉，餐廳只能外賣。學校上網課。 市民在公共場所需要佩戴口罩。

加州很早就實行了嚴格的防疫措施，但最近幾個月慢慢放寬。據官方統計，自疫情爆發以來，加州已有超過1.8wan人死於新冠病毒或死因和新冠病毒有關。

密歇根州和華盛頓州也再次收緊防疫措施。密歇根州州長格蕾琴·惠特默（Gretchen Whitmer）宣布，從本周三開始，密歇根州的大學、餐館都要關閉。華盛頓州禁止進行室內聚會，在室外的聚會不能超過5人。餐館和健身房也必須暫時關閉。

文木 /達揚 (德新社，法新社，美聯社，路透社)

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