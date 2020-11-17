天津：2名冷鏈食品搬運工 病毒檢測轉陽性

中國天津市通報，兩名被隔離觀察的冷鏈食品從業人員，今天進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）第2次核酸檢測及血清學抗體檢測，結果皆呈陽性，已被送往醫院進一步診斷治療。

天津市政府新聞辦公室官方微博「天津發布」引述疾控中心通報，這兩人均為天津本土第3例無症狀感染者的密切接觸者，在11月10日集中隔離醫學觀察時首次核酸和抗體檢測結果均為陰性。

11月10日，在天津全市冷鏈從業人員和冷凍貨品核酸檢測排查中發現，濱海新區楊北物流園王姓搬運工人核酸檢測陽性，當日下午確定為本土第3例無症狀感染者。疾控部門隨即對相關密切接觸者展開排查，並採取集中隔離措施。

據通報，這兩個由陰轉陽的病例，都是楊北物流園搬運工人，與本土第3例無症狀感染者是工友及室友。

官方說，由於兩人曾共同與涉疫冷鏈食品有過接觸，具有共同暴露史。目前，進一步的流行病學調查和相應工作正在進行中。

天津本月爆發本土疫情，7日新增確診1例，是一名冷凍食品公司裝卸工人。官方疫調後，將傳播源頭指向一批自德國進口的冷凍豬腳。