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無症狀感染者接觸豬肉流入陝西 大多已被食用

中央社 / 台北17日電

中國陝西省神木市今天通報，市內一家餐廳購入的冷凍豬肉，經證實曾被新冠肺炎無症狀感染者接觸過，而且這批肉品多已被做成料理吃下肚。目前針對38名相關人員進行核酸檢測，均為陰性。

綜合陸媒澎湃新聞、新浪網、每日經濟新聞報導，陝西省神木市聯防聯控工作領導小組在14日接獲通報，指有60件由加拿大進口並送往神木市的冷凍豬肉，在轉運的過程中曾經由一名在天津市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者搬運。在接到通知後，神木市已進行緊急處置。

根據官方追查，這批豬肉流入神木市的一家餐廳中，官員到場調查後發現，這些冷凍豬肉大多已被業者做成料理，並被顧客吃下肚了，僅剩下部分骨頭。官方除將全數的骨頭封存，經初步調查，除了做菜之外，豬肉並未有外流的情形。

報導指出，事發之後，防控小組已經針對餐廳的從業人員、搬運人員和三輪車司機、廢品回收站接觸人員、外包裝收購人員等相關人員和家屬共38人進行核酸檢測，結果均為陰性。

報導稱，這批肉品外包裝中有15個已由廢品回收站銷毀處理，其餘45個的外包裝核酸檢測，結果均為陰性。防控小組並且進一步針對餐廳、運送車輛與回收站進行消毒。

官方呼籲，11月3日到14日間曾赴該餐廳用餐或停留的民眾，盡快與鄰近的醫院聯繫，進行核酸檢測，確保自身與他人的健康。

新冠肺炎 COVID-19 肉品

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