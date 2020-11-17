愛在瘟疫蔓延時！歐洲13國發「戀愛簽證」 台灣近3000人連署

2020年3月全球爆發疫情以來，各國邊境已關閉達八個月；沒有正式法律關係的跨國伴侶，開始呼籲政府提供情侶簽證，並以社群標籤「愛情不是觀光」（#LoveIsNotTourism）、「愛很重要」（ #LoveIsEssential），在社群媒體上串連。

「狹隘的家庭定義，使得成千上萬的跨國伴侶與家庭無法相聚，也看不到究竟何時可以重逢。」參與倡議之一的美國女性福斯特（Maggie Foster）告訴華盛頓郵報。

「最難的部分是當我們在疫情中分開時，如果其中有一人生病，另一人無法親自陪在身邊支持對方。」另一位與丹麥籍男友交往的美國女性懷亞特（Elise Wyatt）表示。

全球串聯網站統計，截至十月底，已經有挪威、捷克、冰島、德國、法國、西班牙、義大利、加拿大等13個國家，提供不同形式的情侶簽證；另有23國正在連署倡議，包括台灣、美國、新加坡等。

「愛情不是觀光」全球串連

七月初，丹麥首先開放「情侶簽證」（sweetheart visa），讓因疫情分離的「跨國未婚伴侶」重聚。

丹麥自3月14日關閉邊境後，僅開放有「正當理由者」（worthy purpose）入境，如持有長期居留證、參與商務會議，或為丹麥籍居民的配偶、父母、子女等。但考量到未婚伴侶與其他親密關係的需求，率先提供情侶簽證選項。

CNN報導，情侶須提供兩人交往證明，包含通訊紀錄、合照、定期往返機票等，並已至少交往六個月以上；簽證效期最常可達到90天，若是來自高風險國家如美國，就需要提供登機前72小時的COVID-19檢測陰性報告，入境後14天隔離檢疫。

丹麥首開先例後，各國社群以「像丹麥一樣」（#DoItLikeDenmark）的標籤積極遊說政府。七月底，鄰近國家荷蘭也跟進。只要情侶能提供「愛情契約」（love contract），證明彼此已交往超過三個月，且兩人實際有見過面，同樣能申請到90天的入境簽證。

不過荷蘭開放的國家僅限歐洲經濟區（EEA）和瑞士，不包含已經離開歐盟的英國及其他國家。對此，與荷蘭男友交往的美國女性沃頓（Anna-Louise Walton），就對荷蘭媒體DutchNews.nl表示抗議：「我們感覺被荷蘭遺棄了。」

對於情侶簽證可能遭有心人士濫用，荷蘭司法和安全部長格拉珀豪斯（Ferd Grapperhaus）表示：「我們有信心能夠將有異樣的人揪出來。」如果發現造假，將以偽證罪究辦。

富比世整理了歐洲各國的情侶簽證申請規定，其中挪威要求情侶交往的時間最長，需達九個月以上，並須事先填寫申請表格；冰島則只開放給同居伴侶，並須出示共同銀行紀錄。

但也有許多國家持續觀望了一陣子。

比利時病毒學家范朗斯特（Marc Van Ranst）就曾提出質疑：「魔鬼藏在細節裡，你要怎麼定義出那條線，證明你真的在談戀愛，怎麼防止政策被濫用？」

八月底在首都布魯塞爾舉辦了一場倡議遊行，人們高舉「法條應與時並進」（Modern Needs Modern Laws）的牌子彰顯訴求，比利時政府直至9月1日才開放情侶簽證。

路透社報導，德國男性梅勒（Florian Mehler），在與巴西籍女友艾維斯（Renata Alves）分開六個月之後，終於透過情侶簽證的申請見到對方，他們在機場相擁並表示：「我一直在想為什麼情侶的愛不算數？我們之間的愛不比結婚夫妻少。」

台灣加入串連：給分隔兩地的戀人一個機會

台灣也有社群加入響應，以loveisNottourism_tw的IG帳號，邀請台籍跨國伴侶分享他們的故事。其中有已生育兩個小孩、卻因尚未結婚而無法重逢的家庭，或結了婚卻沒有申請居留證的情況。

根據衛福部疾管署網站：「自6月29日起，除『觀光』（包含一般社會訪問），以及『就學』（包含研習中文）另由教育部規劃開放時程以外，其餘各類事由均得申請特許來臺；惟必須檢具明確的證明文件（如國內主管機關、單位的許可函、證明函或商務邀請函）。新增加的來台事由如：實習代訓、參加國際會議及商展、國際交流、志工、傳教弘法、度假打工、青年交流、尋職等。」

目的無明顯差異的參訪活動，舉凡開放一般大眾參加、國內無負責接待窗口，或是無明確親屬關係的社交活動或私人邀約，皆不在開放的範圍內。

IG上充滿這樣無奈的留言：「本來想今年結婚或明年結婚，我們本來期望的十月解封都已經沒希望了。」

“「雖說我們的愛經得起時間的考驗，只是彼此心裡承受的壓力和傷感卻只能自己承擔。盼疫情能有結束的一天，也期盼政府給我們這樣分隔兩地的戀人們一個機會。」”

根據內政部統計，108年結婚登記伴侶中，外籍與大陸、港澳的配偶人數有2萬1,216人，佔總結婚對數的15%，較前一年成長了0.55%，顯示跨國婚姻與戀愛人口已有一定比例。

十月初舉辦的立法院記者會上，立法委員洪孟楷到場支援：「不要與現行防疫政策相違背的情況下，政府應該要聽見不同人民的聲音，並且重視這個族群所代表的涵意。」

立法委員林昶佐近日也在臉書上發文表示：「過去跨國戀情的伴侶家庭總以『觀光』的名義來申請簽證相聚。但『觀光』其實並不符合其入境目的，也無法規劃符合其入境目的的規範。」他並在外交國防委員會上，請外交部了解各國伴侶簽證的配套措施，研議推動。

至於大眾擔心的防疫與造假問題，活動主要發起人Ivy近日在change.org上發動連署，也在連署中表明：「我們願意透過以下三點配合來達到訴求：

1. 病毒檢測：我們願意提供出國三天前新冠肺炎病毒檢測報告。

2. 居家隔離：我們願意嚴格遵守居家隔離14天。

3. 證明關係：我們願意提供之前規律往返機票證明。

截至11月9日已有2,937人參與連署。

「全文轉載自未來城市(愛在瘟疫蔓延時！歐洲13國發「戀愛簽證」允跨國情侶入境 台灣近3000人連署)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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