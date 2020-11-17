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香港理工大學研究 港機場成武漢肺炎防疫破口

中央社 / 香港17日電

一項研究指出，香港國際機場對入境的武漢肺炎患者檢測不足，是疫情近期再度在港爆發的漏洞之一。

綜合媒體的報導，香港理工大學的研究團隊分析了10月至11月，本地2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案的基因排序，發現全為GH型病毒株，與7月第三波疫情最常見的GR型病毒株不同。

理大方面指出，這證明香港於9月底已克服了第三波疫情，卻未能防止海外移入個案繼續流入社區。

據分析，GH型病毒株的基因排序與印度、尼泊爾的移入個案相似，據此推測，最近本地爆發的新一波病毒相信是從海外移入。

理大方面並指出，在9月、10月兩個月內，至少有兩成半移入個案未能在機場被檢測發現，在隔離檢疫期間才確診，相信移入個案就在這段時間傳播至社區。

為此，理大方面呼籲當局堵塞這方面的漏洞，包括立法禁止探訪入境後被檢疫隔離的人，以及安排專車把入境者接送到指定地方接受隔離檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

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