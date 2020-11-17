疫情放緩？德國醫院壓力山大！

(德國之聲中文網) 根據德國羅伯特·科赫研究所的最新統計數字，11月15日全天，德國總共報告了10824起新增病例，低於一周前的1.7萬例。同一天，死亡病例數字則增長了62，總共已達12547例。自今年初以來，8200萬人口的德國已經累計有80.1萬人確診感染過新冠病毒。

具有疾控中心地位的羅伯特·科赫研究所還每日更新R值，即“再生傳染數”。目前，全德國過去七天R值平均數為1.03，這意味著每1名新冠病毒感染者平均會再傳染1.03人。只有當R值被控制在1.0以下時，疫情才會逐漸平息，否則就會呈現指數式增長。今年5月第一波疫情放緩時，R值只在0.7左右波動。第二波疫情以來，全德國的R值從9月中旬的1.0左右迅猛增長到10月底的1.5左右，最近兩周則緩慢回落。

重症患者越來越多

雖然疫情增長速度有所放緩，但是全國醫療系統依然面臨著持續高壓。根據德國醫院協會的數據，當前全德國重症新冠患者的數量比今年春天第一波疫情時增加了20%。德國聯邦醫生協會主席萊因哈特(Klaus Reinhardt)呼籲德國聯邦政府以及各州政府增加對醫院的支持力度。萊因哈特對德新社表示，許多疫情嚴重地區的醫院已經在滿負荷運作，“當前的‘輕度封城’措施也許能夠遏制住指數式增長的勢頭，但是如果要確保眾多新冠患者都能得到合適的治療，我們需要調配更多的醫護人員去重症病房。”他認為，非緊急的住院治療、手術治療現在應當盡量推遲，從而騰出更多的重症床位給新冠病毒患者。

萊因哈特還建議，不同地區的醫院之間應該加強合作，以便統籌利用好床位資源。他同時表示，除了新冠患者之外，其他病人也應該得到充分及時的治療。

聯邦醫生協會還要求加強對醫護人員的防護。根據該機構的統計，今年初以來，全德國已經有至少2.1萬名醫護人員累計感染過新冠病毒，目前仍有約1700名醫護人員尚未康復。

總理對現狀表示不滿

德國總理默克爾則對居高不下的新增病例數字表示了擔憂。她在執政黨基民盟的主席團會議上明確指出，盡管與11月初相比，當前局面已經稍微有所穩定，但是減速幅度“依然太慢”。默克爾還注意到各個城市之間的明顯差距，比如柏林的疫情依然十分嚴峻，這與漢堡、不來梅形成了鮮明對比。她呼籲應當對疫情高發地區采取更有針對性的措施。

德國總理與各州州長11月16日下午再次召開視訊會議。根據德廣聯在會議開始前掌握的資料，聯邦政府在會議上力主進一步限制公共場合聚集人數，除了自己家庭的成員外，最多只能再與另外一個家庭的至多兩人接觸。聯邦政府還希望限制私人場合的聚集，呼籲民眾在聖誕節前放棄私人慶祝活動。其他有可能采取的措施還包括：凡是出現任何感冒症狀的人都應當立刻居家隔離、探訪老齡或高危親友前應當主動減少社交活動一星期、向高危人群提供優惠價FFP2口罩(即N95口罩)等。

不過，據德新社掌握的信息，各州政府在會議上建議繼續觀望幾天，11月23日再做出具體的防疫措施調整決定。

此前有消息稱，聯邦政府一度醞釀讓中小學全體學生及教師在校園內全天戴口罩，即便坐在教室座位上時也不應摘下，同時還要嚴格減少每間教室內的人數。不過，這一提議在會議前即遭到了各州政府的強烈反對。

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