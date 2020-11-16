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中國零星疫情不斷 地方官壓力下寧錯勿漏

中央社 / 上海16日電

四川一家賓館昨天發現來自境外的無症狀感染者後，已採取封館措施。觀察天津、上海、安徽近來陸續出現新冠肺炎確診病例，基於政治正確和嚴防擴散，地方防疫都「寧錯勿漏」。

四川在線報導，位在成都的四川錦江賓館今天通報，14日發現入住賓客中有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的無症狀感染者，15日凌晨安排密切接觸人員到其他飯店定點隔離，並連夜對住店賓客和在館員工展開核酸檢測。

據報導，這名無症狀感染者是境外人士，錦江賓館已因此暫停經營，為保障館內人員的基本需求，除早餐外，每日送進便當至少1000份。

今年疫情爆發後，中國官方要求「外防輸入、內防反彈、常態化防疫」。9月時，官方舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，鞏固抗疫成果也成為地方官的頭號大事。隨著秋冬季節到來，防疫壓力更大，一有本土病例傳出，地方官員都如臨大敵。

8日，天津公布新增本土確診1例，是一名天津海聯冷凍食品有限公司裝卸工人，沒有疑似病例接觸史。天津市宣布「迅速進入戰時狀態」。

9日，上海公布新增本土確診1例，患者在浦東機場西區航司貨運站從事搬運工作，他所住的浦東新區祝橋鎮營前村被列為中風險地區。當天下午的疫情防控專題會議中，上海市委書記李強、市長龔正都出席並講話，表態要高度警覺。

10日，安徽省阜陽市通報，當地新增一例確診病例，是9日上海新增確診者的密切接觸者。根據官方的「阜陽發布」，安徽也因此進入「戰時狀態」。

除了爆發疫情的省市首長表態要嚴控，其他地區也採取嚴格的「外防輸入」舉措。

以上海為例，雖然被列為中風險的只有營前村，且該村8717名有關人員都已完成核酸檢測，但仍有數十個省分與地級市要求，凡是來自上海的旅客，無論有沒有到過浦東，都必須出示7天內的核酸檢測陰性報告，即使「健康碼」是綠色也沒有用。

有網友因此調侃：「平常把上海當作省，這時就把上海當作市了？」意思是在防疫上把上海這個常住人口約2400萬人的城市整體對待，寧錯勿漏。

據觀察，許多需要前往其他省市的上海民眾難免覺得不便，但他們也只能配合，等待上海的病例「動態清零」。

新冠肺炎 COVID-19

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