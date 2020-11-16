香港疫情升溫 研究：27%境外移入未在機場發現
香港疫情近期再度升溫，且頻傳源頭不明的本土病例。香港理工大學今天公布一項分析報告，表示近兩個月內，至少27%的境外移入病例未在機場檢測時被發現，要到14天隔離期間才被發現。
據香港電台報導，香港理工大學今天公布當地2019冠狀病毒基因的變異與傳播情況分析報告，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在記者會中作上述表示。
這份報告指出，發現第三波疫情最常出現的GR型病毒株，在9月過後基本上已在香港消失，但在10月的本土病例則出現GH型病毒株，相信是從境外移入，病毒基因與印度及尼泊爾的移入個案相似。
蕭傑恒並指出，最近兩個月的境外移入病例中，最少27%的病例沒有在機場檢測時被發現，要到14天隔離期間才被發現。
他表示，這些抵港人士入住隔離旅館期間，親友可能前往探訪，途中可能會遭感染，並將病毒帶入社區，香港政府日前宣布研擬禁止探訪是有效措施。
蕭傑恒又建議，港府應安排遊覽車接載抵港人士前往旅館，避免他們搭乘公共交通工具與他人接觸，也應與旅館業界商討設立檢疫專用的旅館，以便監察並禁止探訪。
據報導，香港衛生署衛生防護中心下午公布，截至今天凌晨，香港新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，均為境外移入。香港累計確診病例達5466例，並有一例疑似病例。
另外，香港食物環境衛生署今天宣布，因應近日在中國大陸及其他地方的冷鏈食物包裝上驗出2019冠狀病毒，將繼續為特定群組安排自願參與的免費病毒檢測服務，並會擴展至冷凍倉儲從業人員。
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