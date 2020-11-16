山東增1例新冠肺炎個案 採檢3次才發現確診

山東今天新增1例新冠肺炎境外移入確診個案。這例個案10月31日入境廣州，起初2次核酸檢測結果都是陰性，直到11月13日解除隔離並抵達山東進行第3次檢測，核酸檢測結果才呈現陽性。

中國山東省泰安市衛生健康委員會今天公告，16日凌晨0時至中午12時，當地新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診患者，為一名從賴比瑞亞（Liberia）返回中國的42歲山東省肥城市男子。

這名男子於10月31日抵達廣州白雲機場，第1次入境採樣檢測結果為陰性，隨後按程序轉運至廣州市越秀區集中隔離。

11月13日，男子進行第2次採檢，核酸結果仍呈陰性，隔天解除集中隔離後，他搭乘航班抵達山東濟南遙牆機場，由山東省肥城市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組派專車，全程按程序轉至肥城市集中隔離點採樣檢測。

15日，肥城市中醫醫院、肥城市疾控中心對男子的核酸檢測結果為陽性；16日凌晨，泰安市疾控中心複驗仍為陽性。相關單位隨後用負壓救護車將該名男子轉至泰安市中心醫院分院隔離觀察治療，並經市級專家組會診，確診為境外移入新冠肺炎、惡性瘧疾等病例。

據發布，這名男子目前生命跡象平穩，已追蹤到密切接觸者15人，還有間接密切接觸6人，這些人都已被送到集中隔離點進行醫學觀察，首次核酸檢測結果都是陰性；其他接觸者還在進一步調查中。