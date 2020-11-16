進口冷凍食品頻傳疫情 中國公布物流防控指南

中國近期頻繁在進口冷凍食品外包裝或環境樣本中檢出2019冠狀病毒核酸陽性。為此，中國交通運輸部近日印發相關指南，規範進口冷鏈食品裝卸運輸過程防控、消毒及從業人員安全防護等。

官媒央視網今天報導，這份「公路、水路進口冷鏈食品物流新冠病毒防控和消毒技術指南」要求，從事進口冷鏈食品裝卸運輸等環節的公路、水路冷鏈物流企業、港口碼頭、貨運場站等經營單位要嚴格按照要求，做好2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防控和消毒工作，堅決防止病毒透過冷鏈物流管道傳播。

這份指南要求，相關單位要加強從業人員防護，做好人員體溫監測、安全防護用品配備、定期核酸檢測及消毒等工作，並且要嚴格執行運輸工具消毒，組織或委託有資格的消毒單位，對進口冷鏈食品運輸車輛、船舶、冷藏貨櫃內壁等運輸裝備進行定期消毒。

此外，指南也要求相關單位必須嚴格執行、落實資訊登記制度，如實登記裝運貨物、車船、司乘人員（船員）、裝卸貨及收貨人資訊等；同時也要制定疫情緊急應變方案，在進口冷鏈食品或包裝物檢出2019冠狀病毒核酸陽性時，確實切斷傳播途徑、隔離密切接觸者等措施及時有效處置。

中國大陸山東、湖北、福建、甘肅、河南等地過去一週均傳出在冷凍貨品檢出2019冠狀病毒核酸陽性；四川、陝西這兩天也接連通報在進口冷凍貨品檢出病毒核酸陽性。