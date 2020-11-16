快訊

低價行銷有何不可？書價割喉戰與書店抗爭的幾點反思

山東冷凍肉也有新冠病毒 紐西蘭未獲通報

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國山東濟南市政府13日表示，周末針對巴西、玻利維亞、紐西蘭等地進口的冷凍肉品進行新冠病毒檢測時，結果呈現陽性。紐西蘭政府周一(16日)表示，尚未接獲中國當局通報，不確定是否有任何冷凍肉品驗出新冠病毒。

雖然世界衛生組織已表示，通過冷凍食品感染新冠的風險較低，但是中國接連在進口冷凍食品中發現新冠病毒後發出警報，甚至發布相關進口禁令。

綜合媒體報導，中國自13日起，陸續在山東、湖北、福建、甘肅、河南等地接獲通報，在冷凍貨品內發現新冠病毒行蹤，這些進口品的新冠核酸檢驗結果呈現陽性。其中，多地檢出核酸陽性的食品，運輸過程皆經過山東冷鏈。目前尚不知道這些貨物與河南鄭州和陝西西安被檢測出新冠陽性的食品是否有共通點。

新華網報導，濟南市疾控中心周六(13日)表示，針對蓋世物流園區冷庫儲存的進口冷凍食品及包裝標本進行新冠病毒檢測，結果呈現陽性。當局立即啟動冷鏈食品疫情防控應急預案，對涉事冷庫全部物品及相關人員開展排查。

公告稱，該核酸陽性物品分別是巴西、玻利維亞、紐西蘭進口的冷凍去骨牛上腦、牛肚、牛肉和內外包裝，進口商為江蘇國泰華博進出口有限公司和上海中立貿易有限公司。進境海關為外港海關和洋山港海關，經銷商濟南閔輝國際貿易有限公司。

中國是全世界最大的牛肉進口國。上周中國也在山東和江蘇的阿根廷進口包裝肉品、以及武漢的巴西進口肉品包裝上，發現新冠病毒。

另外，中國內蒙古自治區的包頭市表示，在天津一個無症狀病例和一批法國冷凍豬肉接觸之後，已經對一家公司的商品和車輛進行消毒。現在還不清楚是肉品感染人類，還是人類攜帶病毒感染肉品。當局表示115名接觸者的核酸檢測皆呈陰性。

張慈/楊威廉 (路透社等)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

研究：義大利出現新型冠狀病毒 疑比武漢通報早

義大利米蘭「國家癌症研究所」（INT）研究說，新型冠狀病毒早自去年9月就已在義大利傳播，顯示2019冠狀病毒疾病（COV...

史丹佛1億人研究 美國病毒散播溫床是餐廳

歐美國家面對新鎖城措施，許多做小生意的人都再也按捺不住，特別是餐廳老闆，包括義大利、英國等歐洲國家餐廳老闆都聲稱變成代罪羔羊。

打陸新冠疫苗 澳洲空姐回國落得此下場

新冠肺炎疫苗將普及，澳洲一名空服員接種中國國藥集團的新冠疫苗，她可能是澳洲接種新冠疫苗第一人。不過，這名空姐回到澳洲後，...

山東冷凍肉也有新冠病毒 紐西蘭未獲通報

中國山東濟南市政府13日表示，周末針對巴西、玻利維亞、紐西蘭等地進口的冷凍肉品進行新冠病毒檢測時，結果呈現陽性。紐西蘭政府周一(16日)表示，尚未接獲中國當局通報，不確定是否有任何冷凍肉品驗出新冠病毒。

賽諾菲明年6月配發COVID-19疫苗 稱一般冷藏即可

總部位於巴黎的法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）的法國主管波吉洛（Olivier Bogillot）今天表示，賽諾菲研發的...

大陸昨新增8境外移入病例 廈門進口凍豬肉包裝檢出病毒

據大陸國家衛健委今日發布，大陸昨日新增8例新冠肺炎確診個案，均為境外移入病例，包括四川3例，廣東2例，山西、江蘇、陝西各...

歐美防疫大問題：搞不清感染源 提不出針對性防疫舉措

華爾街日報報導，疫情爆發10個月，西方國家對於人們究竟在哪裡染疫，仍所知甚少。這個問題變得日益嚴重，因為歐美新增病例都破...

圖表看疫情／英相強生再度居家隔離 美國確診數逾1,100萬例

曾於3月底染疫的英國首相強生因接觸染疫確診者，再度進行居家隔離10天。美國通報新冠肺炎感染病例數在15日突破1,100萬例，最近100萬例發生在過去不到1周的時間，因新冠肺炎致死的人數現已超過246,000人。

全球疫情嚴峻 金正恩下令北韓加強防疫

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，面對全球嚴峻疫情，領導人金正恩在主持執政朝鮮勞動黨政治局會議期間，下令加強全國緊急抗...

接觸確診案例 3月染疫的英相強生須進行自主隔離

金融時報報導，英國首相強生（Boris Johnson）周日被迫展開自主隔離，因他稍早接觸過一位後來出現新冠肺炎症狀的保...

美新冠病例總數破1,100萬 過去6天就有100萬例

財經新聞網站MarketWatch報導，根據約翰霍普金斯大學追蹤的數據，美國通報新冠肺炎感染病例數在周日（15日）突破1...

冠狀病毒肆虐 WHO：全球單日通報66萬確診創新高

世界衛生組織（World Health Organization）14日的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情數...

熱門新聞

辭了！丁怡銘為牛肉麵風波數度請辭 蘇貞昌慰留不成

F-5E戰機墜海 陳以信：人員彈射降落傘未及張開即落海

丁怡銘曝鼓勵簡訊 皇家傳承老闆打臉「不是我傳的」

丁怡銘被民眾檢舉發布假消息 孫大千：蘇貞昌怎不震怒

丁怡銘丟官！ 牛肉麵失言請辭 蘇揆勉予同意

丁怡銘牛肉麵事件 北市警：受理一民眾告發案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。