山東冷凍肉也有新冠病毒 紐西蘭未獲通報

(德國之聲中文網) 中國山東濟南市政府13日表示，周末針對巴西、玻利維亞、紐西蘭等地進口的冷凍肉品進行新冠病毒檢測時，結果呈現陽性。紐西蘭政府周一(16日)表示，尚未接獲中國當局通報，不確定是否有任何冷凍肉品驗出新冠病毒。

雖然世界衛生組織已表示，通過冷凍食品感染新冠的風險較低，但是中國接連在進口冷凍食品中發現新冠病毒後發出警報，甚至發布相關進口禁令。

綜合媒體報導，中國自13日起，陸續在山東、湖北、福建、甘肅、河南等地接獲通報，在冷凍貨品內發現新冠病毒行蹤，這些進口品的新冠核酸檢驗結果呈現陽性。其中，多地檢出核酸陽性的食品，運輸過程皆經過山東冷鏈。目前尚不知道這些貨物與河南鄭州和陝西西安被檢測出新冠陽性的食品是否有共通點。

新華網報導，濟南市疾控中心周六(13日)表示，針對蓋世物流園區冷庫儲存的進口冷凍食品及包裝標本進行新冠病毒檢測，結果呈現陽性。當局立即啟動冷鏈食品疫情防控應急預案，對涉事冷庫全部物品及相關人員開展排查。

公告稱，該核酸陽性物品分別是巴西、玻利維亞、紐西蘭進口的冷凍去骨牛上腦、牛肚、牛肉和內外包裝，進口商為江蘇國泰華博進出口有限公司和上海中立貿易有限公司。進境海關為外港海關和洋山港海關，經銷商濟南閔輝國際貿易有限公司。

中國是全世界最大的牛肉進口國。上周中國也在山東和江蘇的阿根廷進口包裝肉品、以及武漢的巴西進口肉品包裝上，發現新冠病毒。

另外，中國內蒙古自治區的包頭市表示，在天津一個無症狀病例和一批法國冷凍豬肉接觸之後，已經對一家公司的商品和車輛進行消毒。現在還不清楚是肉品感染人類，還是人類攜帶病毒感染肉品。當局表示115名接觸者的核酸檢測皆呈陰性。

張慈/楊威廉 (路透社等)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】