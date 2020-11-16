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中國新增8例境外移入確診

中央社 / 台北16日電
中國15日新增8例新冠確診病例。
中國15日新增8例新冠確診病例。

中國15日新增8例2019冠狀病毒疾病的確診病例，都是境外移入，由四川等5個省通報。

中國國家衛健委官網今天通報，15日中國31個省（自治區、直轄市）共新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，均為境外移入病例（四川3例、廣東2例、山西1例、江蘇1例、陝西1例）。沒有新增死亡病例，新增1例由上海通報的境外移入疑似病例。

截至15日，中國現有確診病例374例，累計治癒出院病例8萬1338例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6346例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者87萬3756例，還需要醫學觀察的密切接觸者1萬4232人。

在無症狀感染者方面，中國15日新增14例，當天轉為確診病例1例，當天解除醫學觀察78例，還在醫學觀察的無症狀感染者有548例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區有5458例（出院5194例，死亡108例），澳門特別行政區46例（出院46例）。

新冠肺炎 COVID-19

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