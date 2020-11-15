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香港新增確診14例 有學校被迫停課
香港衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例14例，其中有一例本土病例傳播源頭不明，導致油麻地遵理學校停課。
據公布，香港15日新增確診14例，包括5例本土病例，其中一例源頭不明，患者是一名49歲的男性裝修工人，11月6日起發燒，11月9日曾到賽馬會跑馬地會所的洗手間和更衣室進行維修工程，11月12日才向醫生求診。
衛生防護中心表示，確診裝修工人的一名密切接觸者在油麻地遵理學校上學，該校需要先停課一、兩天。
截至15日，香港累計確診病例已有5458例，另有一例疑似病例。
由於本土源頭不明病例頻發，港府已宣布16日零時起提高防疫措施，進一步限縮餐廳、酒吧、夜店的每桌人數，並計劃限制旅館房間最多住4人。
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