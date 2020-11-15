香港祭出新冠肺炎強制檢測 遭批有違人權隱私

香港政府昨天針對2019冠狀病毒疾病疫情祭出「強制檢測」新規，泛民主派區議員范國威與多個團體今天聯合召開記者會表示反對，他們批評港府相關做法有違人權並損害個人隱私。

香港行政會議14日通過訂立「預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例」，賦予政府可強制某類人士接受COVID-19檢測，例如在疫情爆發的處所居住或工作、特定職業人士、接近完成14日檢疫的抵港人士等。

另外，醫生可按臨床判斷，向懷疑確診者發出書面指示，要求前往衛生署或合資格私人化驗所接受測試。違規者可定額罰款港幣2000元（約新台幣7400元）及發出強制檢測令；若再違強制檢測令，則屬犯罪，最高可判第4級罰款2.5萬元及監禁6個月。

上述「強制檢測」新規從15日零時起生效。

星島日報報導，西貢區議員范國威等區議員聯同多個團體今天召開記者會，反對強制檢測措施，並批評相關做法有違人權。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，擔心強制檢測措施會影響醫護人員與患者之間的信任，導致市民因不願意提供唾液樣本而不去求診，最終反而會適得其反。

公民中心成員歐贊年表示，市民是否願意提供唾液樣本是個人人權，強制檢測違反個人意願，有市民擔心其樣本會交予中國大陸化驗公司，損害個人隱私。他批評，港府未先諮詢公眾，也未釋除公眾疑慮，隨即推行相關措施，這種做法是「硬上馬」。

范國威表示，港府應維持自願檢測的防疫措施，提供更多方便市民的檢測地點及地點開放時間，都能達到鼓勵有需要市民做檢測的效果，而不需要推行問題極大的強制檢測措施。針對疫情的擴散，現在充分追蹤個案的行蹤和接觸人已是有效的措施，不需用到強制檢測。