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再增疫源不明本土病例 香港升高防疫措施

中央社 / 台北14日電
香港今天新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中一例本土病例源頭不明。香港食物及衛生局局長陳肇始則宣布，下週起將限縮餐廳及酒吧用餐人數，並計劃限制旅館房間最多住4人。圖／歐新社資料照
香港今天新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中一例本土病例源頭不明。香港食物及衛生局局長陳肇始則宣布，下週起將限縮餐廳及酒吧用餐人數，並計劃限制旅館房間最多住4人。圖／歐新社資料照

香港今天新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中一例本土病例源頭不明。香港食物及衛生局局長陳肇始則宣布，下週起將限縮餐廳及酒吧用餐人數，並計劃限制旅館房間最多住4人。

據官方香港電台報導，香港衛生部門下午通報，截至14日凌晨，香港新增8例2019冠狀病毒疾病確診，其中3例本土確診，有1例源頭不明；另外5例境外移入，分別由立陶宛、羅馬尼亞、德國經杜哈及尼泊爾抵港。

截至目前，香港累計確診達5444例。

由於近日香港頻增源頭不明的本土確診，陳肇始今天宣布將收緊社交距離措施，餐廳每桌將不可多於4人，酒吧及夜店等每桌不得多於2人。

此外，餐廳、酒吧營業時間再收緊至午夜，市民只能在餐桌旁飲食，離開餐桌如婚宴敬酒時，不得飲食，要戴口罩。餐廳、酒吧顧客人數上限降至50%。

陳肇始並表示，上述措施於11月16日起生效，效期11天。

她也提到，當局正研議限制每間旅館及飯店房間的人數至不多於4人，除非來自同一家庭。

陳肇始指出，研擬中的新措施也將要求所有房間訪客登記個人資料；旅館內正接受檢疫人士及非檢疫人士，要分隔不同樓層；旅館需要採取有效措施，避免檢疫人士離開房間，以及其他防疫措施包括量體溫等。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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