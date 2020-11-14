新冠肺炎疫情趨惡化 港府收緊防疫措施

鑑於新冠肺炎疫情再趨惡化，香港當局今天宣布收緊防疫措施，包括飲食店同桌人數由原先6人改為4人。

食物及衛生局局長陳肇始下午公布收緊社交距離措施，除了降低飲食店同桌人數外，酒吧同桌人數也只限2人。

此外，飲食店和酒吧的最晚經營時間由凌晨2時縮短至午夜。

當局又規定，市民只能在餐桌上飲食，當離開餐桌時，不得飲食且要戴上口罩；飲食店和酒吧招待的顧客人數也有限制，不能超過可招待人數的50%。

與此同時，本地酒店房間最多只能容納4人，但同一家庭例外。

陳肇始同時公布，行政會議決議，今後政府可強制某些個人或群體接受病毒檢測，違令者將會依法懲罰。

以上防疫收緊措施將自下週一起生效，為期11天。

另外，衛生官員公布，今天香港新增8宗確診個案，其中5宗為海外移入，3宗為本地傳播病例。最近幾天，香港確診病例持續增加，且出現不明源頭個案，當局憂慮爆發第4波疫情。