快訊

盼終結憾事 台大校慶管中閔喊話：成立專案小組

香港確診病例未能清零 專家：追蹤不徹底

中央社 / 香港14日電

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例至今未能清零，有中國大陸醫學專家認為，可能是香港流行病學調查做得不夠徹底，即調查患者行蹤不足，未能準確找到密切接觸者。

2019冠狀病毒疾病首先在大陸武漢爆發，年初蔓延至港，而香港至今已先後爆發三波疫情，近日衛生官員更憂慮第四波疫情正在萌芽。

相對的，大陸大部分省市已經沒有新增本土確診個案，只是有些地區偶爾出現新病例，但也能迅速遏止。

無線電視台今天在報導中引述北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發說，大陸大部分省市成功抗疫的關鍵是靠大數據調查患者活動軌跡，找出緊密接觸者。

他說，大陸成功控制疫情的關鍵手段之一是政府部門利用手機和健康碼等收集數據，調查患者行動軌跡，並準確找到緊密接觸者。

王廣發以自己為例說，今年6月，北京新發地市場爆發疫情，他當時曾開車途經新發地市場一帶，其後就收到當局通知，要求進行檢測。

對於香港持續出現源頭不明的確診病例，他認為可能是香港流行病學調查做得不夠徹底。

王廣發說，沒有源頭就沒辦法控制，病毒就可能一直在社會上傳播；如果能夠開放大數據，追蹤行動軌跡可能會好些。

對於香港至今未能落實推行「健康碼」，以便與大陸恢復通關，他說，在大陸，民眾和政府是做出了很大犧牲才有了今天抗疫的果實，基本上是清零了，而這是重啟經濟的基礎。

所以，大陸方面有需要嚴格管控入境口岸，不能貿然開放，這會帶來很大問題。

他並表示，冬季流感高峰期會有較多人感冒或發燒，建議港方確保醫療機構為有流感病症的人做新冠病毒檢測，避免病毒傳播。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

香港第3季經濟下跌3.5% 較上季好轉

香港頻傳本土確診源頭不明 官員稱將推強制檢測

港4議員被DQ！英傳召中大使 歐盟也促中撤回決定

相關新聞

日本疫情續升溫 新增首逾1700例創單日新高

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，13日新增1705例確診病例，是疫情爆發以來首度單日逾17...

巴西染疫住院人數增加 第二波疫情瀕臨爆發

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在歐美回溫，巴西各地私立醫院因染疫住院的人數10月中旬以來也開...

「台灣成功的秘密」葡萄牙媒體盛讚台灣防疫成典範

世界衛生大會（WHA）於13日落幕前夕，葡萄牙重要媒體「快報」在紙本全版及電子版以「台灣成功的秘密」為題，再度報導台灣防...

疑選前造勢活動釀禍！美國特勤局逾130人染疫或被隔離

華盛頓郵報13日報導，美國特勤局有超過130名職員感染新冠肺炎或與確診者有密切接觸，懷疑與大選前參與川普的競選活動有關。

新冠肺炎全球最新情報11/14

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）延燒，儘管全球至少3400多萬人被認為已康復，但日本地方政府對染疫住院...

義大利單日新增逾4萬起新冠病例！創疫情以來新高

義大利13日新增逾4萬起新冠肺炎確診病例，創疫情以來單日新高紀錄。

特斯拉CEO馬斯克檢測...二陰二陽

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在推特上稱，他可能罹患了新冠肺炎，但他同時也對檢測的準確性提出質疑。

美疫情再失控 恐擴大封鎖

美國新冠肺炎確診病例再度激增，這波疫情如野火燎原席捲全美，加州更成為美國第二個累計確診病例超過百萬人的州，迫使多州祭出自...

拜登顧問倡封城 佛奇：不用，疫苗快到

美國新冠肺炎疫情惡化，十二日單日確診人數創下新高，但國家過敏和傳染病研究院院長佛奇要求民眾加強個人防疫措施，不必大規模封...

北海道醫療量能爆撐不過一周 第三波新冠疫情更讓人憂心

昨天（11月12日）日本新增1662名新冠肺炎病例，創下新高，日本醫師會說第三波疫情到來。專家分析感染者樣態，說比7、8月的第二波令人憂心。正在獎勵民眾多多國旅、外食的日本政府，後天還要迎接國際奧會主席訪日，進退維谷。

外館再傳確診 我駐希臘代表處一人確診新冠肺炎

外交部今天表示，歐洲近來第二波疫情上升，我駐希臘代表處一名人員於11日確診新冠肺炎，目前已依規定進行居家隔離14天，將再...

日本地方調查 近半染疫患者出院疑留後遺症

日本和歌山縣政府針對感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出院患者進行調查，發現近半患者出院後疑似出現後遺症，例如...

熱門新聞

陳吉仲：大部分美牛都使用萊劑 只是代謝快

致歉吃牛肉麵老闆欲請客 蘇貞昌掏千元鈔：母湯！

丁怡銘牛肉麵失言風波 網友：已向內政部長檢舉、不要吃案

蔡政府開放萊豬 孫大千點名蔡英文7豬隊友

牛肉麵爭議替丁怡銘打幾分？柯文哲稱「因為自爆」：給120分

影／政院丁怡銘「牛肉麵事件」 綠委：真的很天才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。