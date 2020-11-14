香港確診病例未能清零 專家：追蹤不徹底

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例至今未能清零，有中國大陸醫學專家認為，可能是香港流行病學調查做得不夠徹底，即調查患者行蹤不足，未能準確找到密切接觸者。

2019冠狀病毒疾病首先在大陸武漢爆發，年初蔓延至港，而香港至今已先後爆發三波疫情，近日衛生官員更憂慮第四波疫情正在萌芽。

相對的，大陸大部分省市已經沒有新增本土確診個案，只是有些地區偶爾出現新病例，但也能迅速遏止。

無線電視台今天在報導中引述北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發說，大陸大部分省市成功抗疫的關鍵是靠大數據調查患者活動軌跡，找出緊密接觸者。

他說，大陸成功控制疫情的關鍵手段之一是政府部門利用手機和健康碼等收集數據，調查患者行動軌跡，並準確找到緊密接觸者。

王廣發以自己為例說，今年6月，北京新發地市場爆發疫情，他當時曾開車途經新發地市場一帶，其後就收到當局通知，要求進行檢測。

對於香港持續出現源頭不明的確診病例，他認為可能是香港流行病學調查做得不夠徹底。

王廣發說，沒有源頭就沒辦法控制，病毒就可能一直在社會上傳播；如果能夠開放大數據，追蹤行動軌跡可能會好些。

對於香港至今未能落實推行「健康碼」，以便與大陸恢復通關，他說，在大陸，民眾和政府是做出了很大犧牲才有了今天抗疫的果實，基本上是清零了，而這是重啟經濟的基礎。

所以，大陸方面有需要嚴格管控入境口岸，不能貿然開放，這會帶來很大問題。

他並表示，冬季流感高峰期會有較多人感冒或發燒，建議港方確保醫療機構為有流感病症的人做新冠病毒檢測，避免病毒傳播。