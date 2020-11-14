中國新增18例確診 都為境外移入
中國國家衛生健康委員會官網今天公布，新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。
據公布，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例18例，均為境外移入病例（廣東7例，上海5例，天津2例，遼寧2例，福建1例，陜西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
當日新增治癒出院病例24例，解除醫學觀察的密切接觸者893人，重症病例與前一日持平。
境外移入現有確診病例355例（其中重症3例），現有疑似病例1例。累計確診3680例，累計治癒出院3325例，無死亡病例。
截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診388例（其中重症3例），累計治癒出院8萬1303例，累計死亡4634例，累計報告確診病例8萬6325例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者87萬2812人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5650人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者10例（均為境外移入）；當日轉為確診4例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察55例（境外移入22例）；尚在醫學觀察無症狀感染者648例（境外移入434例）。
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