快訊

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

新冠肺炎境外+3！ 2周累計45例 指揮中心下午2時說明

中國新增18例確診 都為境外移入

中央社 / 台北14日電

中國國家衛生健康委員會官網今天公布，新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

據公布，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例18例，均為境外移入病例（廣東7例，上海5例，天津2例，遼寧2例，福建1例，陜西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例24例，解除醫學觀察的密切接觸者893人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診病例355例（其中重症3例），現有疑似病例1例。累計確診3680例，累計治癒出院3325例，無死亡病例。

截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診388例（其中重症3例），累計治癒出院8萬1303例，累計死亡4634例，累計報告確診病例8萬6325例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者87萬2812人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5650人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者10例（均為境外移入）；當日轉為確診4例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察55例（境外移入22例）；尚在醫學觀察無症狀感染者648例（境外移入434例）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

我境外移入新增8例 近7月單日新高

台南新增第6例境外移入登革熱 從印尼回台未入社區

境外移入單日增8例半年新高 莊人祥曝2大主因

大陸昨新增確診33例 其中本土1例在天津

相關新聞

「台灣成功的秘密」葡萄牙媒體盛讚台灣防疫成典範

世界衛生大會（WHA）於13日落幕前夕，葡萄牙重要媒體「快報」在紙本全版及電子版以「台灣成功的秘密」為題，再度報導台灣防...

疑選前造勢活動釀禍！美國特勤局逾130人染疫或被隔離

華盛頓郵報13日報導，美國特勤局有超過130名職員感染新冠肺炎或與確診者有密切接觸，懷疑與大選前參與川普的競選活動有關。

新冠肺炎全球最新情報11/14

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）延燒，儘管全球至少3400多萬人被認為已康復，但日本地方政府對染疫住院...

義大利單日新增逾4萬起新冠病例！創疫情以來新高

義大利13日新增逾4萬起新冠肺炎確診病例，創疫情以來單日新高紀錄。

特斯拉CEO馬斯克檢測...二陰二陽

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在推特上稱，他可能罹患了新冠肺炎，但他同時也對檢測的準確性提出質疑。

美疫情再失控 恐擴大封鎖

美國新冠肺炎確診病例再度激增，這波疫情如野火燎原席捲全美，加州更成為美國第二個累計確診病例超過百萬人的州，迫使多州祭出自...

拜登顧問倡封城 佛奇：不用，疫苗快到

美國新冠肺炎疫情惡化，十二日單日確診人數創下新高，但國家過敏和傳染病研究院院長佛奇要求民眾加強個人防疫措施，不必大規模封...

北海道醫療量能爆撐不過一周 第三波新冠疫情更讓人憂心

昨天（11月12日）日本新增1662名新冠肺炎病例，創下新高，日本醫師會說第三波疫情到來。專家分析感染者樣態，說比7、8月的第二波令人憂心。正在獎勵民眾多多國旅、外食的日本政府，後天還要迎接國際奧會主席訪日，進退維谷。

外館再傳確診 我駐希臘代表處一人確診新冠肺炎

外交部今天表示，歐洲近來第二波疫情上升，我駐希臘代表處一名人員於11日確診新冠肺炎，目前已依規定進行居家隔離14天，將再...

日本地方調查 近半染疫患者出院疑留後遺症

日本和歌山縣政府針對感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出院患者進行調查，發現近半患者出院後疑似出現後遺症，例如...

俄羅斯新冠肺炎疫苗傳佳音 韓藥廠談定生產

俄羅斯研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗Sputnik V初步試驗數據傳佳音，俄羅斯主權財富基...

美選後疫情失控 新增確診與住院人數頻創新高

美國公衛官員今天宣布新型冠狀病毒單日新增確診16萬多例，是疫情大流行以來首次單日破15萬例，距離美國首次出現單日破10萬...

熱門新聞

牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意瞬間掉七成

陳吉仲：大部分美牛都使用萊劑 只是代謝快

致歉吃牛肉麵老闆欲請客 蘇貞昌掏千元鈔：母湯！

丁怡銘牛肉麵失言風波 網友：已向內政部長檢舉、不要吃案

牛肉麵爭議替丁怡銘打幾分？柯文哲稱「因為自爆」：給120分

回應龐培歐 府：中華民國是一個主權國家 不爭的事實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。