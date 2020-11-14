美疫情再失控 恐擴大封鎖

美國新冠肺炎確診病例再度激增，這波疫情如野火燎原席捲全美，加州更成為美國第二個累計確診病例超過百萬人的州，迫使多州祭出自3月以來涵蓋範圍最廣也最強烈的封禁措施。美、歐、英等三大央行領袖也都對經濟風險提出警告。

紐約、馬里蘭、明尼蘇達、愛荷華、猶他等州州長已下令實施新的防疫限制。根據「新冠追蹤計畫」統計，全美新增確診病例12日突破14.4萬人，連續第九天超越10萬人；染疫住院病例躍升到65,386人，創新高；美國累計確診病例總數超過1,000萬例，病故者突破24.2萬人。加州累計病例超過百萬人，成為德州之後、另一個達到這個悲慘里程碑的州。

共和黨籍俄亥俄州州長狄懷恩說：「疫情像火在燒，必須讓它緩和下來。我們從未見過這種事。春季和夏季疫情升溫，跟這相比如小巫見大巫。」他11日頒布更嚴格的口罩規定，授權當局強制屢犯者暫停營業，並實施新規定，限制婚禮、宴會等社交聚會。

歐洲和英國政府最近也因疫情復熾而實施廣泛封鎖，但美國多州目前仍避免全面的封鎖，以免重創經濟，導致企業和家庭陷入更深的困境。

但決策官員不排除若疫情惡化擴大封鎖的可能性。民主黨籍芝加哥市長萊特福特發布30天居家防疫建議，同黨的伊利諾州州長普里茨克要求居民儘可能待在家。

多位官員表示，確診病例竄升是因民眾防疫鬆懈，以致旅行和酒吧、社交聚會又開始散播病毒。

在加州，由於確診人數本周大增，總計11個郡防疫限制升級。在今春疫情重災區的紐約州，州長郭謨宣布，多數酒吧和餐館晚上10時宵禁，民宅聚會十人為限。郭謨這回避免實施普遍的封鎖，改為對特定地區設限，包括傳出群聚感染的布魯克林區，以及水牛城、羅徹斯特和雪城。

美、歐、英央行領袖也謹慎看待經濟前景。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，隨著新冠病毒持續蔓延，未來幾個月可能充滿挑戰，英國央行總裁貝利呼應鮑爾的審慎情緒，認為新冠疫苗還沒普及前不能鬆懈。歐洲央行（ECB）總裁拉加德也提醒決策官員不宜因疫苗消息而自滿。