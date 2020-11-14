聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉CEO馬斯克檢測...二陰二陽

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克13日發推文，表示自己在同一天進行了四次新冠病毒測試，其中兩項顯示陽性結果，而另兩項顯示陰性。路透
特斯拉執行長馬斯克13日發推文，表示自己在同一天進行了四次新冠病毒測試，其中兩項顯示陽性結果，而另兩項顯示陰性。路透

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在推特上稱，他可能罹患了新冠肺炎，但他同時也對檢測的準確性提出質疑。

馬斯克12日晚間推文表示：「有件太過造假的事情發生了。我今天做了四次新冠檢測，結果兩次陰性，兩次陽性。全都是使用同一台機器、同一種試劑，由同一名護理師進行。來自BD的快速篩檢抗原試劑。」

他說，正在等待聚合酶鏈鎖反應（PCR）的檢測結果，但約需24小時之後才能得知；他雖然身體有些典型的感冒症狀，但還沒感到不尋常的情況。馬斯克採取的快篩抗原檢測，15分鐘內就可得到結果，但準確度不如PCR檢測。

根據馬斯克的推文，他使用的快篩檢測試劑，可能是來自美國醫療技術大廠Becton Dickinson（BD）；該公司7月獲得美國食藥局（FDA）的緊急使用授權。

FDA表示，檢測結果陽性，並未排除細菌感染或與其他病毒共同感染的可能性，陰性結果也應該視為「推定陰性」，不排除仍有感染新冠病毒的可能，也不該用於做為決定患者治療或管理方針的基礎。馬斯克常表達對新冠病毒的輕視或質疑。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

馬斯克確診新冠？ 他自己推文說快篩檢驗呈陽性

全球電動車電池市占大洗牌

迎戰Lucid Air 特斯拉兩天二度調降Model S售價

馬斯克十年大計…拚年產2千萬輛 特斯拉鏈出貨喊衝

相關新聞

拜登顧問倡封城 佛奇：不用，疫苗快到

美國新冠肺炎疫情惡化，十二日單日確診人數創下新高，但國家過敏和傳染病研究院院長佛奇要求民眾加強個人防疫措施，不必大規模封...

特斯拉CEO馬斯克檢測...二陰二陽

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在推特上稱，他可能罹患了新冠肺炎，但他同時也對檢測的準確性提出質疑。

美疫情再失控 恐擴大封鎖

美國新冠肺炎確診病例再度激增，這波疫情如野火燎原席捲全美，加州更成為美國第二個累計確診病例超過百萬人的州，迫使多州祭出自...

圖表看疫情／馬斯克驚爆染新冠肺炎？美國疫情失控確診人數創新高

特斯拉執行長馬斯克13日推文表示，自己檢測新冠病毒結果陽性。他語氣略帶無奈和埋怨地說，「今天驗了四次新冠，同一台機器，同一種試驗，同一個護士幫忙做，結果兩次是陰性，兩次是陽性...

北海道醫療量能爆撐不過一周 第三波新冠疫情更讓人憂心

昨天（11月12日）日本新增1662名新冠肺炎病例，創下新高，日本醫師會說第三波疫情到來。專家分析感染者樣態，說比7、8月的第二波令人憂心。正在獎勵民眾多多國旅、外食的日本政府，後天還要迎接國際奧會主席訪日，進退維谷。

外館再傳確診 我駐希臘代表處一人確診新冠肺炎

外交部今天表示，歐洲近來第二波疫情上升，我駐希臘代表處一名人員於11日確診新冠肺炎，目前已依規定進行居家隔離14天，將再...

日本地方調查 近半染疫患者出院疑留後遺症

日本和歌山縣政府針對感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出院患者進行調查，發現近半患者出院後疑似出現後遺症，例如...

俄羅斯新冠肺炎疫苗傳佳音 韓藥廠談定生產

俄羅斯研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗Sputnik V初步試驗數據傳佳音，俄羅斯主權財富基...

美選後疫情失控 新增確診與住院人數頻創新高

美國公衛官員今天宣布新型冠狀病毒單日新增確診16萬多例，是疫情大流行以來首次單日破15萬例，距離美國首次出現單日破10萬...

香港頻傳本土確診源頭不明 官員稱將推強制檢測

香港今天新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中有2例源頭不明。香港食物及衛生局長陳肇始表示...

約翰霍普金斯大學：全球日增11617人病故 創疫情來新高

根據美國約翰霍普金斯大學13日的最新統計數據，全球單日病歿人數與染疫數雙創新高，24小時新增1萬11617例死亡病例，確...

駱馬奈米抗體可有效對抗新冠病毒 或成為控制疫情關鍵

外型可愛的駱馬（Llamas）及其他美洲駝族深受許多人喜愛，除了療癒心靈，牠們獨特的免疫系統現在可能也將成為助力，協助科學家開發藥物對抗疫情。

熱門新聞

美國改變一中政策？ 龐培歐：台灣從來就不是中國的一部分

批政院玩牛豬不分把戲 孫大千：美牛美豬有五重大不同

皇家傳承牛肉麵4度封王 今起連5天招待前30名客人吃冠軍麵

牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意瞬間掉七成

陳吉仲：大部分美牛都使用萊劑 只是代謝快

牛肉麵風波蘇貞昌也道歉了 稱丁怡銘「知過能改」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。