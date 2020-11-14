特斯拉CEO馬斯克檢測...二陰二陽

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在推特上稱，他可能罹患了新冠肺炎，但他同時也對檢測的準確性提出質疑。

馬斯克12日晚間推文表示：「有件太過造假的事情發生了。我今天做了四次新冠檢測，結果兩次陰性，兩次陽性。全都是使用同一台機器、同一種試劑，由同一名護理師進行。來自BD的快速篩檢抗原試劑。」

他說，正在等待聚合酶鏈鎖反應（PCR）的檢測結果，但約需24小時之後才能得知；他雖然身體有些典型的感冒症狀，但還沒感到不尋常的情況。馬斯克採取的快篩抗原檢測，15分鐘內就可得到結果，但準確度不如PCR檢測。

根據馬斯克的推文，他使用的快篩檢測試劑，可能是來自美國醫療技術大廠Becton Dickinson（BD）；該公司7月獲得美國食藥局（FDA）的緊急使用授權。

FDA表示，檢測結果陽性，並未排除細菌感染或與其他病毒共同感染的可能性，陰性結果也應該視為「推定陰性」，不排除仍有感染新冠病毒的可能，也不該用於做為決定患者治療或管理方針的基礎。馬斯克常表達對新冠病毒的輕視或質疑。