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香港頻傳本土確診源頭不明 官員稱將推強制檢測

中央社 / 台北13日電
香港今天新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中有2例源頭不明。圖／路透社
香港今天新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中有2例源頭不明。圖／路透社

香港今天新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，其中有2例源頭不明。香港食物及衛生局長陳肇始表示，將推出強制檢測措施，待行政會議通過草案，就會公布。

綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港衛生署衛生防護中心下午通報，截至13日凌晨，香港新增6例確診，共有4例本土病例、2例境外移入。本土病例部分，共有2例源頭不明；境外移入病例則分別來自德國與印尼。

根據通報，香港目前累計確診達5436例。

據報導，立法會衛生事務委員會今天討論2019冠狀病毒疾病防控措施。港府提交給立法會的文件中提到，正就強制檢測訂立法律框架，相關準備工作已接近尾聲。

陳肇始在會議上表示，待行政會議通過強制檢測措施草案，就會公布。

她並重申，強制檢測主要針對三種情況，包括有病徵者、有爆發的地方如大廈和工作地點，以及高接觸風險職業，如安養機構員工、貨櫃碼頭員工和屠宰業員工等。

陳肇始也強調，檢測不是唯一控制疫情的方法，個案追蹤等作法也能有效找出確診者。

新冠肺炎 COVID-19

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