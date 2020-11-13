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日美研究團隊證實 變異新型冠狀病毒更易傳染

中央社 / 東京13日綜合外電報導

由日本與美國學者等組成的研究團隊，透過動物實驗證實，變異後的新型冠狀病毒較一開始在中國武漢市發現的新型冠狀病毒，傳染力更強、更易於透過飛沫傳染。

日本朝日新聞報導，日本東京大學醫科學研究所教授河岡義裕與美國北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）雷夫．巴利克（Ralph Baric）教授等人組成的研究團隊，12日將研究成果發表在美國期刊「科學」（Science）。

新型冠狀病毒2019年12月在中國武漢市出現首例傳人病例，之後在全球造成大流行。在全球傳染期間，出現病毒表面棘蛋白(spike protein)發生變異的D614G，比原本在武漢市發現的病毒類型更容易擴散。

日本從3月以來至今，持續受到這種變異的病毒感染，但到目前為止，這種變異究竟對病毒性質帶來什麼樣的影響，所知仍然有限。

河岡義裕與雷夫．巴利克等組成的研究團隊，在實驗室利用人工合成病毒，製造出新型冠狀病毒原型及變異型病毒，並使用會跟人一樣在感染後引發肺炎的倉鼠，確認病毒傳染力。

日本放送協會（NHK）報導，研究團隊將實驗倉鼠關在相鄰籠子內，觀察病毒透過飛沫傳染的情況，在2天後發現，沒有任何一隻倉鼠感染武漢市發現的新型冠狀病毒，但8隻倉鼠中多達5隻都感染變異後的病毒。

另外，根據實驗得知，兩種病毒造成的肺炎程度並無差距，對病原性沒有影響，對抗體反應也沒有不同，因此可以期待以武漢市發現的病毒為基礎所研發疫苗，對變異型病毒也能有同樣效果。

新冠肺炎 COVID-19

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