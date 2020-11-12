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香港再添確診23例 官員：恐爆第4波疫情

中央社 / 台北10日電

香港衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例23例，其中本土6例傳播源頭不明。官員坦言，疫情正在向上發展，有機會爆發第4波疫情。

綜合香港01、星島日報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港今天新增確診23例，境外移入占16例，本土7例當中有6例源頭不明。

據報導，今天新增本土源頭不明6例，其中有5人是職業司機，1人是國際展貿中心員工，曾在潛伏期去過很多餐廳，目前已有23名同事被列為密切接觸者。

張竹君表示，近日確診病例增加，其中本土病例不少，而且散落在全港各區，目前傳染趨勢「似乎向上」。當被問到會否出現第4波疫情，她坦言「有機會」。

據衛生防護中心通報，香港迄今累計確診病例5430例，目前還有1例疑似病例。

新冠肺炎 COVID-19

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