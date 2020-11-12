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輝瑞疫苗傳捷報 中國國藥集團急發文打廣告

中央社 / 台北12日電
歐盟取得協議，初期可用每劑19.5美元、買到最多3億劑輝瑞新冠疫苗，價格比美國低。路透
歐盟取得協議，初期可用每劑19.5美元、買到最多3億劑輝瑞新冠疫苗，價格比美國低。路透

美國輝瑞大藥廠和德國藥廠合作的2019冠狀病毒疾病疫苗臨床試驗10日傳出捷報後，中國國藥集團昨天隨即發文聲稱，他們研發的疫苗臨床試驗已進入最後衝刺階段，各項數據均好於預期。

輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech公司（BNT）10日宣布，他們聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫苗，臨床試驗顯示預防的保護效力高達90%。

中國國藥集團11日則透過微信公眾號發文稱，旗下的中國生物公司疫苗第三期臨床試驗正在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，並已進入最後的衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本族群覆蓋125個國籍。

中國國藥並稱，他們在多國進行的三期臨床試驗現在已經接近尾聲，試驗各項數據均好於預期。中國生物將嚴格按照相關程序推進疫苗研發，不會省略任何一個研發環節，確保提供安全性最好的疫苗。

文章並稱，中國生物在各國開展的三期臨床試驗得到了當地政府的大力支持及充分肯定，多位政要鼎力支持，帶頭接種疫苗，並表示對中國生物疫苗的安全性、有效性及三期臨床試驗充滿信心。

文章並附上多張阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及等國領導人及有關政要已接種疫苗的照片，稱他們「身先士卒」。

中國國藥還強調，阿拉伯聯合大公國、巴林已批准緊急使用中國生物研發的疫苗。

中國國藥董事長劉敬楨6日在上海進博會的一場論壇公開宣稱，目前已有數十萬人「緊急接種」國藥集團旗下2款疫苗，沒有出現任何嚴重不良反應。其中有5.6萬人離境，到目前為止無一人感染。

劉敬楨表示，到今年底，國藥集團疫苗產能能達1億劑左右。依中國官方要求，明年產能要超過10億劑，並能「保證中國人民使用」。

新冠肺炎 COVID-19

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