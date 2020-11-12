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男星休葛蘭也確診新冠！ 自曝「狂聞垃圾桶、眼球脹大3倍」
新冠肺炎肆虐全球，歐美染疫人數持續上升，連英國知名男星休葛蘭（Hugh Grant）都坦承和妻子確診新冠肺炎，透露染疫時「喪失嗅覺且眼球脹了三倍大」。
綜合外媒報導，日前休葛蘭接受節目《早安美國》（Good Morning America）的採訪，談到今年二月時，與妻子紛紛診斷確診新冠肺炎，雖然檢測後已經有抗體，但他仍出現很多奇怪的綜合症狀。
休葛蘭表示，染疫初期他的身體大汗淋漓，眼球脹到三倍大，而且胸口很悶又沉重，感覺就像被大個子的人坐在他的胸口上，之後他開始失去嗅覺，坦言「真的很可怕、絕望，當時甚至還會聞垃圾桶，後來還想聞聞看陌生人的腋下，因為什麼都聞不到，最後回家時，甚至把妻子的香奈兒N°5香水噴滿全臉，但依然聞不到任何東西」。
目前歐洲許多國家都仍在封城階段，倫敦也不例外，休葛蘭雖已有抗體，但現在仍乖乖待在家隔離中。
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