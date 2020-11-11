香港新增18例新冠肺炎確診 3例本土疫源不明

「巴勒斯坦解放組織（PLO）」的秘書長阿瑞卡特死於新冠肺炎，他是代表PLO的資深以巴和談代表，享年65歲。自1991年起，阿瑞卡特幾乎參與了每一次的以巴和談，因此在國際媒體有一定的知名度。他也是已故巴勒斯坦領袖阿拉法特和現任政府主席阿巴斯的高級顧問。

2020-11-11 16:04