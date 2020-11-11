香港新增18例新冠肺炎確診 3例本土疫源不明
香港今天新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），其中3宗本土感染源頭不明，其餘15例則為境外移入，分別來自厄瓜多、英國、摩洛哥、印度、印尼及尼泊爾。
綜合官方香港電台等港媒報導，香港衛生部門下午作上述通報。另外，香港今天新增5例初步確診或不確定個案，均為計程車或復康巴士駕駛。
香港衛生署署長陳漢儀下午在記者會上也提到，香港近期上呼吸道感染趨勢上升，截至今天中午，本週已有132起院舍或學校爆發上呼吸道感染，涉及近1400人。
陳漢儀並宣布，香港衛生防護中心將對爆發個案的學校進行2019冠狀病毒檢測。
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