水鼬證實易承載新冠病毒！美、歐怕傳人積極撲殺

在歐、美廣泛分布的水鼬(毛可製造皮草)經證實容易乘載新冠病毒，且病毒傳染到牠們身上突變的機率很高，加上會傳染人，讓歐洲分布最密集、大量出口水鼬皮草的丹麥非常緊張。而美國水鼬農場也出現大量水鼬集體死亡的案例，當地政府也嚴陣以待。

歐美水鼬大規模感染

根據《英國廣播公司》報導，歐洲從荷蘭、西班牙、丹麥、瑞典、義大利都曾出現歐洲水鼬大規模感染新冠肺炎的案例，而過去從SARS（當時是白鼻心，也是容易攜帶冠狀病毒的物種）到目前新冠肺炎疑似從武漢的生鮮市場動物傳染到人類，相關動物傳人的風險從來沒有止息過。

因此丹麥農業部長簡森呼籲水鼬農夫先將水鼬撲殺，簡森表示，希望農民為了公共健康能夠配合。不過隨後爆出農業部的決議並沒有法律的授權，而丹麥首相德里克森在備詢時也為此道歉，但她也要求內閣儘速制定法律，讓議會能通過。

但這對大量出口水鼬皮至香港、中國的丹麥來說是非常大的經濟損失，不過該國科學家也警告，新冠病毒在水鼬體內除了容易承載以外，也容易突變成新種病毒，而這會讓目前各國積極研發的疫苗效力被削弱，而過去許多大規模流行病多由動物傳染人（愛滋、伊波拉、SARS），因此政府也不得不謹慎面對。

高度傳染風險

《半島電視台》提到，美國的密西根、猶他與威斯康辛州也都有大量美洲水鼬因為新冠病毒死亡的案例，美國農業部與CDC也正在積極合作，輔導農民撲殺水鼬以及監控病毒。美國每年出口270萬張水鼬皮，農民們雖然不捨但也只好忍痛將牠們撲殺。

新冠病毒目前已經證實會感染貓、狗、大型貓科動物（目前案例僅有1隻獅子與老虎），這些動物是否會傳染給人類目前仍是未知數（多數研究目前認為不會），不過屬於食肉目的鼬科、靈貓科（白鼻心）確實會攜帶、傳染病毒，因此當地官員也不敢大意。

【更多精采內容，詳見 】