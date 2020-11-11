美新冠住院病患破6萬！專家：未來2個月將有11萬人死亡

美國新冠肺炎病例不斷飆漲，許多衛生專家警告，新冠病患每日住院人數也將會暴增。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國新冠肺炎住院病患於10日首次突破6萬人。追蹤新冠疫情的美國志願組織新冠追蹤計畫（COVID Tracking Project）表示，美國於10日新增逾6.1萬住院病患，這比4月的紀錄還多二千多人。

該組織數據顯示，美國現在平均每日新增逾1600名住院病患，數據讓專家擔心，因為住院率的上升通常伴隨死亡率上升。美國在上周連續五天新增超過1000死亡病例。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，自疫情爆發以來，美國已累計將近24萬人死亡。華盛頓大學健康數據與評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation）估計，美國未來兩個月將有超過11萬人死於新冠肺炎。