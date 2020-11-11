快訊

勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美新冠住院病患破6萬！專家：未來2個月將有11萬人死亡

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國新冠肺炎住院病患首次突破6萬人。法新社
美國新冠肺炎住院病患首次突破6萬人。法新社

美國新冠肺炎病例不斷飆漲，許多衛生專家警告，新冠病患每日住院人數也將會暴增。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國新冠肺炎住院病患於10日首次突破6萬人。追蹤新冠疫情的美國志願組織新冠追蹤計畫（COVID Tracking Project）表示，美國於10日新增逾6.1萬住院病患，這比4月的紀錄還多二千多人。

該組織數據顯示，美國現在平均每日新增逾1600名住院病患，數據讓專家擔心，因為住院率的上升通常伴隨死亡率上升。美國在上周連續五天新增超過1000死亡病例。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，自疫情爆發以來，美國已累計將近24萬人死亡。華盛頓大學健康數據與評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation）估計，美國未來兩個月將有超過11萬人死於新冠肺炎。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「恐添20萬人命」美淪新冠地獄

若獲美FDA核可 美最快12月開始接種輝瑞疫苗

輝瑞疫苗效力達9成 專家：可望大幅提高接種意願

專家保守：極凍冷存 運送鏈大難題

相關新聞

美新冠住院病患破6萬！專家：未來2個月將有11萬人死亡

美國新冠肺炎病例不斷飆漲，許多衛生專家警告，新冠病患每日住院人數也將會暴增。

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗經臨床試驗證實保護效力高達90%。但參加輝瑞藥廠臨床試驗的志...

政治操作？巴西叫停中國疫苗測試 當地研究員大惑不解

彭博資訊報導，巴西決定叫停科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗的最後階段試驗，讓當地研究人員大惑不解，升...

新冠治療藥和疫苗陸續問世 你我是否負擔得起？

新冠治療藥和疫苗陸續問世，是否人人負擔得起令人好奇。輝瑞製藥和德國生技公司BioNTech（BNT）共同開發的疫苗價格較...

全球破5136萬人確診新冠肺炎 輝瑞疫苗受試者出現副作用

美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗經臨床試驗證實保護效力高達90%。但參加輝瑞藥廠臨床試驗的志願者卻指出，接踵疫苗後的副作用像打流感疫苗一樣，甚至有人說像嚴重宿醉。

若獲美FDA核可 美最快12月開始接種輝瑞疫苗

美國衛生部長艾薩今天表示，若輝瑞大藥廠能如預期迅速將試驗中的2019冠狀病毒疾病疫苗正面初步數據送交衛生監管機關，美國政...

中國大陸10日新增新冠確診病例17例 本土病例1例

據大陸國家衞健委網站消息，11月10日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，其...

大陸CDC警告 進口冷凍食品恐傳播新冠病毒

大陸近期再度傳出疑似遭進口冷凍食品外包裝上新冠病毒感染的確診病例，中國疾病預防控制中心（CDC）流行病學首席專家吳尊友指...

新冠肺炎全球情報／日本進入第3波疫情 美國住院數創新高

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情流行，東京大阪新增確診雙破200例，憂第3波疫情；美國染疫住院數創...

圖表看疫情／輝瑞疫苗效力達9成 明年3月供給需要族群

美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗可望在明年3月前供應給最需要的族群，加上其他研發進展，可能根本改變疫情的發展。

新冠疫苗 百年最重大醫學進展

輝瑞藥廠九日宣布與德國BioNTech生技公司合作開發的新冠疫苗取得積極成效後，執行長博爾拉說，為了消除大眾對於新冠病毒...

「恐添20萬人命」美淪新冠地獄

美國新冠肺炎確診超過一千萬人，民主黨總統當選人拜登九日公布新冠諮詢委員會名單時表示，最糟情況是接下來數月內可能再失去廿萬...

熱門新聞

最新人口統計出爐！今年新生兒人數恐跌破17萬人

盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

美帶台灣回WHO？柯文哲：當初攻擊譚德塞是戰略錯誤

輝瑞／BNT疫苗今年底開打 專家：台明年下半年才打得到

影／尷尬！朝野立委挺人權會 陳柏惟當眾嗆藍不該參加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。