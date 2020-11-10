冬季天氣轉冷 北半球新冠死亡上升

隨著北半球進入冬季，新冠肺炎死亡人數不斷創新高。根據數據，目前全世界約有126萬人死於新冠肺炎，但實際死亡人數可能高出兩到三倍，尤其時序進入秋冬後，歐美地區死亡人數都持續增加，然而季節相反的南半球疫情卻和緩許多。

雖然疫情傳播和天氣轉換之間的絕對關係仍須釐清，但因為天氣冷的關係，人們傾向待在室內，讓空氣無法流通，的確是讓流行病加劇的原因，但也有研究認為，天氣影響病毒傳播的效果有限。

《經濟學人》報導，根據約翰．霍普金斯大學的數據，北半球時序進入秋冬，疫情也變得嚴重，光是在11月第一週，在美國已經新增了75萬例新冠病例，歐洲地區每天也增加約4000個病例，同時死亡人數也在上升。

然而與北半球季節相反的南半球，傳播速度卻逐漸下降，尤其在夏季成為疾病熱點的南美洲，自9月高峰至今，死亡率已經下降了約60%，澳洲甚至自10月27日以來，沒有增加任何新冠肺炎死亡病例。

《經濟學人》綜合各地疫情高峰的時間點與經緯度，發現疫情自2月於中國爆發以來，在下旬迅速向西轉移到義大利，而3月份開始在美國散播後，開始在大西洋上偏西移動，然後在5月南移到中南美洲。9月開始，疫情熱點再次往東北移動到歐洲。

疫情傳播速度是否和天氣有關？專家認為，天氣因子（濕度、溫度）的確可能影響病毒在大環境中生存的條件，而隨著天氣變冷，人們會更常待在室內，意味空氣更不流通，病毒更容易傳播，且冬季也是流感和普通感冒的高峰期，不排除有併發的可能性。

實際上，某些研究認為病毒傳播速度可能隨溫度和濕度下降

，但是《國際環境研究與公衛雜誌》的研究報告則認為，天氣因素對病毒的影響很有限，病毒傳播快速與否還是與人們的衛生習慣和行為最為密切相關。

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