快訊

2印尼籍移工感染新冠肺炎來台皆無症狀 出關前採檢揪出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海新增1例本土確診 患者居住地8700餘人受檢

中央社 / 台北10日電
中國9日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例，唯一1例本土病例出現在上海，是一名浦東機場的搬運工，圖為在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會。 新華社
中國9日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例，唯一1例本土病例出現在上海，是一名浦東機場的搬運工，圖為在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會。 新華社

中國9日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例，唯一1例本土病例出現在上海，是一名浦東機場的搬運工。上海已在確診者居住地進行核酸檢測，目前受檢的8700餘人都呈陰性。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團9日共報告新增22例COVID-19確診，其中境外移入病例21例（廣東6例、上海4例、福建3例、四川3例、北京2例、天津1例、浙江1例、陝西1例），本土病例1例（在上海）；沒有新增死亡和疑似病例。

上海9日晚間通報新增1起確診病例，是一名在浦東國際機場從事搬運工作的51歲男子。

上海市政府新聞辦公室所屬的微信公眾號「上海發布」引述疾控部門消息指出，官方已對確診者居住的浦東新區祝橋鎮營前村進行排查。截至發稿，已將186名密切接觸者隔離觀察並採樣送檢，結果均呈陰性。另外，也篩查了8717名相關人員，都為陰性。

中新網報導，營前村已被列為中高風險地區，路口遭封閉，有工作人員值守，行人和車輛只進不出。

上海官方之前指，確診者發病前14天沒有中高風險地區的旅居史、沒有病毒感染者的接觸史，近3個月也沒有其他醫療機構的就診史。

官方也指，病患近期沒有接觸過冷凍食品；而他的工作和確診前的行動軌跡，都和正在進行的第3屆中國國際進口博覽會沒有關聯。

天津8日新增1起本土確診，是一名裝卸工人。當地官方將傳染源頭指向一批自德國進口的冷凍豬腳。

天津市疾控中心今天上午再通報，指對上述患者和相關冷凍庫環境的樣本進行測序分析，結果顯示和北美洲3至6月流行的病毒株高度相似，屬L基因型歐洲家系分支II（北美分支）。

國家衛健委統計，截至9日中國現有確診病例426例，累計治癒出院病例8萬1207例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6267例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者87萬889人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬7465人。

在無症狀感染者方面，中國9日新增25例，其中24例為境外移入。當天轉為確診病例1例；當天解除醫學觀察42例；還在醫學觀察的無症狀感染者786例，其中486例為境外移入。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區累計共有5380例（出院5146例，死亡107例），澳門特別區則有46例（出院46例）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

特斯拉上海廠 傳明年產55萬輛

天津出現新確診病例 病毒疑似來自德國豬腳

上海新增本土確診1例 官方：與進博會無關

上海國際童書展將登場 首推線上談版權

相關新聞

美國染疫住院數創新高 破5萬9000例

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）住院病患數創下新高，今天突破5萬9000例，單日新增確診病例則是連...

圖表看疫情／輝瑞疫苗效力達9成 明年3月供給需要族群

美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗可望在明年3月前供應給最需要的族群，加上其他研發進展，可能根本改變疫情的發展。

上海新增1例本土確診 患者居住地8700餘人受檢

中國9日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例，唯一1例本土病例出現在上海，是一名浦東機場的搬運工...

譚德塞：世界或已厭倦疫情 但疫情不會厭倦我們

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天呼籲全球民眾持續對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，並警告人們也許已...

新冠肺炎疫情嚴峻 北海道知事向日相菅義偉求援

日本北海道近期新冠肺炎疫情嚴峻，確診病例急速增加，昨天更新增200例創新高。北海道知事鈴木直道今天拜會首相菅義偉，說明北...

韓國疫情仍未趨緩 首都圈防疫等級可能提升

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內感染2019冠狀病毒疾病新增100例確診病例，當局表示，若疫情持續擴散，...

輝瑞疫苗效力達9成 專家：可望大幅提高接種意願

美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗似乎問世在望，但民眾對疫苗普遍信心不足，政府和製藥公司現...

大陸稱 新冠疫情爆發後最先邀台灣專家赴武漢考察

世界衛生大會（ WHA）9日復會，台灣與會問題再次受到關注。大陸常駐日內瓦代表團發言人劉玉印指出，新冠肺炎疫情爆發後，「...

巴西中斷陸製新冠疫苗測試 出現嚴重不良反應案例

巴西已中止北京生物製藥公司科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗Coronavac的最後階段試驗，原因是出...

輝瑞新冠疫苗Q&A：需要超冷儲運 何時才能廣泛使用？

輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，初步試驗結果顯示有效性超過90%，消息令人振奮...

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群！ 將根本改變疫情

世界衛生組織資深官員艾爾沃德（Bruce Aylward）9日表示，美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech聯手研發的...

【重磅快評】新冠疫情已然失控 白宮換主人正面迎戰

美國準總統拜登將任命十二位科學家團隊，正面迎戰已然失控的新冠疫情。儘管一月二十日就職後團隊才能運作，但正面迎戰疫情是極重...

熱門新聞

孫大千：美中貿易「戰爭」將變「競爭」 兩岸戰雲緩解

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群！ 將根本改變疫情

抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

拜登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

WHA台灣參與提案上演「2對2辯論」 友邦猛攻遭陸反對

盧秀燕戴獅子頭萌爆 網友點名：比綠營兩首長硬蹭好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。