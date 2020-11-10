上海新增1例本土確診 患者居住地8700餘人受檢

中國9日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例，唯一1例本土病例出現在上海，是一名浦東機場的搬運工。上海已在確診者居住地進行核酸檢測，目前受檢的8700餘人都呈陰性。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團9日共報告新增22例COVID-19確診，其中境外移入病例21例（廣東6例、上海4例、福建3例、四川3例、北京2例、天津1例、浙江1例、陝西1例），本土病例1例（在上海）；沒有新增死亡和疑似病例。

上海9日晚間通報新增1起確診病例，是一名在浦東國際機場從事搬運工作的51歲男子。

上海市政府新聞辦公室所屬的微信公眾號「上海發布」引述疾控部門消息指出，官方已對確診者居住的浦東新區祝橋鎮營前村進行排查。截至發稿，已將186名密切接觸者隔離觀察並採樣送檢，結果均呈陰性。另外，也篩查了8717名相關人員，都為陰性。

中新網報導，營前村已被列為中高風險地區，路口遭封閉，有工作人員值守，行人和車輛只進不出。

上海官方之前指，確診者發病前14天沒有中高風險地區的旅居史、沒有病毒感染者的接觸史，近3個月也沒有其他醫療機構的就診史。

官方也指，病患近期沒有接觸過冷凍食品；而他的工作和確診前的行動軌跡，都和正在進行的第3屆中國國際進口博覽會沒有關聯。

天津8日新增1起本土確診，是一名裝卸工人。當地官方將傳染源頭指向一批自德國進口的冷凍豬腳。

天津市疾控中心今天上午再通報，指對上述患者和相關冷凍庫環境的樣本進行測序分析，結果顯示和北美洲3至6月流行的病毒株高度相似，屬L基因型歐洲家系分支II（北美分支）。

國家衛健委統計，截至9日中國現有確診病例426例，累計治癒出院病例8萬1207例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6267例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者87萬889人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬7465人。

在無症狀感染者方面，中國9日新增25例，其中24例為境外移入。當天轉為確診病例1例；當天解除醫學觀察42例；還在醫學觀察的無症狀感染者786例，其中486例為境外移入。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區累計共有5380例（出院5146例，死亡107例），澳門特別區則有46例（出院46例）。