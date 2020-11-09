德國新冠疫苗問世在望：誰能先接種？

（德國之聲中文網）根據德國疫苗接種委員會的建議，老年人、高風險人群以及醫療系統從業人員應優先接種新冠疫苗。該委員會已和德國倫理委員會以及利奧波第那國家科學院一起向德國政府呈交了一份立場報告。除以上人員外，警察、安全人員、消防員、衛生局員工以及學校和幼兒園職工等在重要保障領域工作的人也將優先接種疫苗。

下一步則是周圍有應受疫苗保護群體的人以及維護公共生活運行的群體。不過，德國疫苗接種委員會也強調，不會推行普遍接種新冠疫苗的義務。

德國總理默克爾近日表示，首先接種疫苗的人當然是護理人員、醫生以及高風險群體。

德國衛生部長施潘曾表示，在新冠危機中，德國有多達40%的人口屬於高風險人群。他說，德國年齡超過60歲的人口有2300萬，還有許多人有糖尿病、高血壓以及超重等問題，這些都是新冠疫情中的風險因素。

不過，德國倫理委員會負責人指出，誰被列為高風險人群要根據疫苗數量而定，並非60歲以上者或者存在一兩個風險因素的人就自動屬於高風險人群，而是指那些面臨風險最高的群體。

據德國《圖片報》報道，醫療保險在誰優先接種的問題上不扮演角色。在無家可歸者收容中心生活的人以及在狹小空間生活的難民申請者也屬於優先接種之列。專家們的建議遵循倫理和法律原則，除了自決權外，還包括誠信、公正、基本的法律平等、團結和緊迫性。

讓60-70%的民眾獲得免疫力

默克爾總理上周日表示，首要任務是讓全民獲得免疫力。“如果60-70%的民眾獲得免疫力——要麼通過接種，要麼通過染疾後治愈-那麼新冠病毒就基本被戰勝了。這樣我們就可以取消所有限制。”

德國政府估計，新冠疫苗可能在明年第一季度開始投入使用。德國衛生部長施潘在歐盟表示，德國將等到疫苗最後階段試驗的安全數據出爐後再批准疫苗。

根據德國疫苗接種委員會的報告，可能會有多達7種疫苗在歐洲境內申請批准。德國聯邦和各州衛生部長會議決定，疫苗由聯邦政府購置並出資，並照各州人口比例分配。各州將建立接種中心，由聯邦國防軍負責從供貨商那裡向各地運輸疫苗。

BioNTech 疫苗有效性高達90%以上

本周一傳來的消息稱，德國醫藥公司BioNTech 和美國公司輝瑞（Pfizer）將於11月在美國為研制的新冠疫苗申請緊急批准。該公司宣布，接種了疫苗的參試者因感染新冠病毒而患病的可能性比未接種者降低了90%以上，高於人們對於首批疫苗有效性為60-70%的預估。由此，這兩家公司成為世界上第一批公布新冠疫苗研究成功數據的公司。BioNTech的CEO 烏格·薩因（Ugur Sahin）向路透社表示，“我們可以更樂觀地認為，免疫有效期將至少持續一年。”

樂然（綜合報道）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】