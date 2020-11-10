美新冠確診病例超過千萬人

根據路透統計，美國已成為全球第一個新冠病毒確診人數超過1,000萬人的國家，同日全球確診病例累計超過5,000萬人，反映全球新冠肺炎疫情依然嚴重。高盛也以冬季疫情擴散疑慮為由，調降美國與歐洲的經濟成長預測。

路透8日的統計數據顯示，隨著第三波疫情蔓延，德州是美國新冠疫情最嚴重的地區，確診病例數約占全美的10%，更已成為全美第一個累計確診病例數超過百萬人的州。歐洲則以逾1,200萬例確診病例，淪為全球疫情最嚴重地區。

美國在過去十天新增約100萬個確診病例，是華盛頓州在293天前通報第一起確診病例以來最高的感染率。根據路透的統計，美國7日新增逾13萬病例，美國過去一周單日平均新增確診數約10.6萬例，病例數至少激增29%，超過亞、歐疫情最嚴重的印度與法國加總後的平均值。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）領導的團隊，7日將美國明年首季國內生產毛額（GDP）成長率從7%砍半至3.5%，並將歐洲第4季GDP從成長9.1%大幅下調至萎縮8.7%。這個團隊說，若疫情持續惡化，經濟將面臨下行風險。

高盛大幅調降歐洲近期經濟前景的關鍵原因，在於歐洲近幾周宣布實施新一輪封鎖措施。美國各州市則尚未收緊行動限制（除了進出各州須隔離數日外），但經濟學家做預測時已納入各種潛在的變動因素。

海濟斯表示，拜登可能會與參議院的共和黨合作，以通過1兆美元的刺激法案，規模不及高盛預期民主黨大獲全勝的一半；他說：「這應該足以在未來幾季為美國的經濟成長提供少量正面的財政刺激。」但近期令人擔憂的情況仍舊懸而未決，促使高盛下調歐美兩地的成長展望。

就長期來看，海濟斯的團隊預期，「一旦歐洲結束封鎖和疫苗上市，強勁的成長將取代當前萎靡的態勢。」基於調降近期經濟成長，高盛預估2021年全球經濟成長率為6%，比一個月前的預估值少0.5個百分點，但優於市場普遍預估的5.2%。