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上海新增本土確診1例 官方：與進博會無關

中央社 / 上海9日電

中國上海市今天新增新冠肺炎本土確診病例1例，目前還查不到感染源頭。官方宣稱，這名病患者近期沒有接觸過冷凍食品，其工作與行動軌跡都與正在舉行的第3屆進博會沒有關聯。

澎湃新聞報導，上海市政府9日晚上6時舉行疫情防控新聞發布會通報，浦東新區人民醫院8日報告一例疑似病例，經核酸檢測為陽性，9日轉至上海公衛中心隔離治療，確診為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），病患是一名51歲男子。

這名病患自述，他4月8日起在浦東機場西區航司貨運站從事搬運工作，至今未曾離滬。發病前14天內無中高風險地區旅居史，也無病毒感染者接觸史；近3個月內無其他醫療機構就診史。

由於這名病患住在上海浦東區祝橋鎮營前村，官方已將當地列為中風險地區，原則上禁止當地居民離滬。

網傳影片顯示，營前村已被封村，大批居民排隊接受病毒核酸檢測。

官方說，除了工作場所外，這名病患14天內到訪過江鎮百品彙、江鎮晚霞路菜場、妙境路社保中心等場所，目前均已進行封閉管理、終末消毒。

上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷表示，根據目前的調查情況，這名病患近期沒有接觸過冷凍食品，其從事的工作與確診前的行動軌跡均，與正在舉行的第3屆中國國際進口博覽會沒有關聯。

天津市昨天爆發本土疫情，一名裝卸工人確診。當地官方將傳播源頭指向一批自德國進口的冷凍豬腳。中國國務院聯防聯控機制今天發文要求地方針對進口冷鏈食品進行預防性全面消毒。

上海是目前中國大陸境外移入病例最多的城市，8日新增境外移入確診病例13例。今天新增的這名本土確診病例，就在浦東機場工作，顯示高度戒備的機場防疫恐已出現破口。

新冠肺炎 COVID-19

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