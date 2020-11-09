天津出現新確診病例 病毒疑似來自德國豬腳

（德國之聲中文網）據天津市防控指揮部公布的信息，11月7日，天津濱海新區接到山東省德州市通報，經天津市從境外進口的冷凍食品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。地方防疫部門立刻開始對相關企業的員工及密切接觸者進行新冠病毒核酸檢測。11月7日18時至8日8時，天津新增本地確診病例1例，系天津海聯冷凍食品有限公司裝卸工人，為普通型病例，未有疑似病例接觸史。

11月9日14時，天津市防控指揮部對外通報稱，天津新增1名無症狀感染者，為貨車司機，曾到本地新增的第138例確診病例所工作的濱海新區中新生態城海聯冷庫拉貨。

據《環球時報》報道，新冠檢測呈陽性的這批冷凍豬腳來自德國不來梅港，於10月19日運抵天津港太平洋碼頭，此後裝載這批貨物的集裝箱被卸載在碼頭公司的冷箱場地，卸載全程由機械操作，無人員接觸。

11月4日，這批貨物被運至濱海新區中新天津生態城內天津市海聯冷鏈有限公司。2020件紙箱被卸載後在冷庫貯存。次日，全部貨物被運往山東德州。

海聯冷鏈有限公司的一名裝卸工人被診斷為新冠肺炎確診病例。他的8名同事作為密切接觸者均已被隔離醫學觀察。

按照中國官方的說法，連續數月來中國境內幾乎沒有新增感染病例，社會生活和經濟活動已經恢復正常。

極少數城市曾零星發生過局部疫情，但是各地官方都立刻采取極其嚴格的防疫措施，例如對疫區封鎖隔離以及大規模檢測等等。

過去一段時間中國曾多次報道從海外進口的冷凍食品或者其外包裝上檢測出新冠病毒。

中國加強入境限制

上周四 (11月5日)中國宣布暫停英國、法國、比利時、菲律賓、印度、烏克蘭和孟加拉等國旅客入境，原因是這幾國的新冠疫情相當嚴重，只好推出“合情合理”的防範措施。

中國外交部發言人汪文斌說：“這是中方為應對當前疫情不得已采取的臨時性措施。”他也表示，這種調整“合情合理，符合國際慣例，相信也能夠得到大家的理解”。

另外，中國最近還收緊了對來自一些國家的旅客的要求，使得入境中國更加困難。

這些要求包括在旅行後48小時內出示中國駐當地大使館的健康證明，顯示核酸測試和抗體測試的結果等等。新規定適用於來自新加坡、加拿大、德國、巴基斯坦、南非和美國等國家的旅客。

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