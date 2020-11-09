一再驗出病毒 中國將對進口冷鏈食品全面消毒
由於中國接連在進口冷鏈食品上驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒，中國海關總署今天表示，將對進口冷鏈食品進行預防性全面消毒，並實行管控追溯。
新華社報導，中國國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制9日發布由海關總署會同交通運輸部、衛健委、市監總局等部門研究制定的「進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案」，要求各地疾控部門貫徹執行。
根據方案，國務院相關部門按職責分工加強進口冷鏈食品預防性全面消毒工作的指導監督和協作配合，其中，海關部門負責進口冷鏈食品COVID-19病毒監測檢測，指導進口冷鏈食品進口商、海關查驗場所經營單位抽檢食品貨櫃內壁和貨物外包裝的消毒工作。
此外，交通運輸部門及地方政府也各有分工，要確保食品輸送、生產、加工、儲存、販售過程中都有做好消毒。
中國青島市9月爆發本土疫情，青島市衛生健康委員會9月24日深夜通報，2名碼頭裝卸工人驗出COVID-19病毒，經判定為無症狀感染者，並從他們搬運的一批進口冷凍海鮮檢出陽性樣本。
天津市近日也傳出一批經由濱海新區進口，被運往山東省德州市的冷凍豬肉外包裝上驗出病毒。經過溯源追查，截至今日，天津已發現一名冷凍食品公司裝卸工確診，一名貨車司機為無症狀感染者。
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