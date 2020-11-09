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中國新增33例確診 本土1例在天津

中央社 / 台北9日電
中國9日新增33例新冠確診，其中有1例來自天津的本土個案，其他屬境外移入病例。圖為上海虹橋機場。 圖／美聯社
中國9日新增33例新冠確診，其中有1例來自天津的本土個案，其他屬境外移入病例。圖為上海虹橋機場。 圖／美聯社

中國官方今天公布，新增33例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中有1例來自天津的本土個案，其他屬境外移入病例。

對於新增的本土病例，天津官方昨天宣布「迅速進入戰時狀態」，並將傳播源頭指向一批德國進口的冷凍豬腳。

中國國家衛生健康委員會官網公布，8日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外移入32例（上海13例，陜西6例，廣東4例，四川4例，內蒙古2例，山西1例，遼寧1例，江蘇1例），本土1例（在天津）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

當天新增治癒出院病例19例，解除醫學觀察的密切接觸者564人，重症病例較前一天增加1例。

境外移入現有確診病例363例（其中重症2例），現有疑似病例5例。累計確診病例3603例，累計治癒出院病例3240例，無死亡病例。

截至8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例424例（其中重症8例），累計治癒出院病例8萬1187例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6245例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者86萬9505人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6503人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者9例（均為境外移入)；當天轉為確診1例（為境外移入）；當天解除醫學觀察28例（境外移入19例）；尚在醫學觀察無症狀感染者804例（境外移入497例）。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區累計共有5374例（出院5144例，死亡107例），澳門特別行政區則有46例。

新冠肺炎 COVID-19

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