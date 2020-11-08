香港新增確診10例 本土3例源頭不明

港媒報導，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例10例，其中7例為境外移入，本土3例的傳播源頭均不明，而且大埔區已連續一週冒出本土病例。

綜合星島日報、香港01報導，香港衛生局衛生防護中心8日公布上述新增疫情，源頭不明的3例本土病例當中，有一名50歲男子住在大埔區寶雅苑興和閣。大埔過去一週累計已有9人確診，當局不排除該區有隱形傳播鏈。

港府今起一連3日派流動車到大埔區派發檢測樣本瓶，但今天因為數量有限，一下子就被搶完，引發當地居民抱怨採樣能量與實際需求相差甚遠。

據報導，香港經濟因為疫情遭到重創，多行業冀望港府盡快推出健康碼，增加粵港澳的經濟活動。但因為香港持續冒出本土病例，使得港府與中國大陸有關當局協調推出健康碼的難度甚高。

據公布，香港迄今累計確診病例已達5374例，目前還有一例疑似病例。