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港口成防疫破口 天津再傳碼頭工人染疫

中央社 / 台北8日電

中國天津濱海新區1名碼頭工人確診2019冠狀病毒疾病，是繼青島後，又有碼頭工人疑似因接觸冷凍食品染疫。這名工人目前已送醫治療，同時排查密切接觸者與檢測環境樣本。

綜合陸媒澎湃新聞、天津日報報導，天津市疾病預防控制中心表示，7日時山東德州市向天津市通報，一包經由濱海新區進口，並送往德州市的冷凍豬肉包裝上驗出病毒。

報導稱，天津市獲報後立即對位在濱海新區的中新生態城海聯冷凍庫進行核酸檢測，檢測對象包含從業人員及其密切接觸者，以及冷凍食品、冷凍庫、運輸車輛等。檢測結果發現，一名冷凍庫裝卸工人的核酸檢測結果呈陽性，並於稍早通報為本土確診病例。

報導引述官方通報指，這名工人已被送往定點醫院治療，同時官方持續為密切接觸者核酸檢測，並著手病毒溯源。除了該名工人之外，其中一個冷凍庫門把手的核酸檢測同樣呈現陽性。

通報中也強調，除此之外其他人員及環境樣本檢測結果均為陰性。不過對於這起案例與德州市通報的冷凍豬肉是否有關，並未詳加說明。

報導指出，除了德州市之外，7日下午天津市也接到了山西省太原市通報，指出當地企業經天津港口進口的冷凍食品外包裝，核酸檢測陽性。天津市疾控部門同樣檢測一處位在東麗區的冷藏庫，包含從業人員及其密切接觸者、食品與環境樣本等，截至目前為止檢測結果均呈陰性。

中國青島市9月爆發本土疫情，青島衛生健康委員會9月24日深夜通報，2名碼頭裝卸工人驗出2019冠狀病毒，經判定為無症狀感染者，並在他們搬運的一批進口冷凍海鮮檢出陽性樣本。

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