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香港新增3例新冠肺炎確診 1例本土感染源頭不明

中央社 / 台北7日電

香港衛生部門下午通報，截至今天凌晨0時，香港新增3起2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診個案。其中一例為本地感染，目前源頭不明；其餘兩例為境外移入，均來自英國。

綜合港媒報導，截至目前，香港累計確診個案達5365例。

據報導，這名源頭不明的個案在大埔一家地下酒吧工作。為此，香港衛生署生衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲曾到該酒吧的人士接受核酸檢測。

由於香港多起本土感染疫情均與酒吧等場所相關，當局自昨日起，一連兩週聯同核酸檢測承辦商，主動聯絡酒吧及酒館營辦人安排檢測服務，以提升酒吧及酒館特定群組的檢測參與率。

新冠肺炎 COVID-19

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