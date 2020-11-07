中國新增33例確診 都為境外移入

根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國過去24小時內新增逾12萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），刷新前一天的紀錄。法新社報導，位於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據顯示，截至今晚8時30分（台北6日上午9時30分），過去24小時內美國通報12萬3085起新增病例與1226人病歿。

2020-11-06 21:30