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中國新增33例確診 都為境外移入

中央社 / 台北7日電

中國官方今天通報，新增33例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會官網公布，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，均為境外移入病例（上海11例，福建9例，四川4例，陜西4例，內蒙古3例，廣東2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當天新增治癒出院病例33例，解除醫學觀察的密切接觸者1068人，重症病例較前一天減少1例。

境外移入現有確診病例344例（其中重症1例），現有疑似病例23例。累計確診病例3543例，累計治癒出院病例3199例，無死亡病例。

截至6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例419例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例8萬1131例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6184例，現有疑似病例23例。累計追蹤到密切接觸者86萬8043人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6532人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者27例（境外移入25例）；當天轉為確診2例（均為境外移入）；當天解除醫學觀察34例（境外移入20例）；尚在醫學觀察無症狀感染者823例（境外移入495例）。

新冠肺炎 COVID-19

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