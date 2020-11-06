快訊

太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

中國禁止疫情大國旅客入境

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國周四 (11月5日)禁止英國、法國、比利時、菲律賓、印度、烏克蘭和孟加拉等國旅客入境，原因是這幾國的新冠疫情相當嚴重，只好推出「合情合理」的防範措施。

新冠病毒3月在全球開始蔓延時，中國禁止所有外國公民入境。到了9月，隨著中國疫情得到控制，北京逐漸放寬限制，允許持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。前提是他們新冠病毒測試呈陰性，抵達時也要進行兩周的隔離後。

現在隨著疫情再次在歐洲各地蔓延，中國駐英國大使館4日表示，北京已決定「暫時停止 非中國公民從英國入境」。隨後，駐比利時、菲律賓、印度、烏克蘭和孟加拉國的中國大使館也發出了類似的通知。

中國外交部發言人汪文斌說：「這是中方為應對當前疫情不得已采取的臨時性措施。」他也表示，這種調整「合情合理，符合國際慣例，相信也能夠得到大家的理解」。

其中，受影響的英國是世界上疫情最嚴重的國家之一，有近4.8萬人的死於新冠病毒感染，病例超過100萬。目前每天也新增幾乎２萬例。英國已經進入新的全國性封鎖，以遏制病毒蔓延。

此外，世界上人均感染病例最多的比利時從上周開始也進入封鎖狀態，而菲律賓的大部分地區在10月份又重新進行封城等措施。

印度則是在上周突破800萬例，僅次於美國，而烏克蘭和孟加拉也是中國近幾個月的輸入病例的來源地。

北京除了出台這項臨時禁止入境措施，最近還收緊了對來自其他幾個國家的旅客的要求，使得入境中國更加困難。

這些要求包括在旅行後48小時內出示中國駐當地大使館的健康證明，顯示核酸測試和抗體測試的結果等等。新規定適用於來自新加坡、加拿大、德國、巴基斯坦、南非和美國等國家的旅客。

新規臨時上路惹議

法新社報導，嚴格的兩項檢測入境要求和較短的時限引發了一些抱怨。像是中國歐洲商會就說，很多國家都沒有提供相關檢測，這些措施是「對任何試圖回到中國生活、工作和與家庭團聚的人事實上的禁止」。

路透社也報導，由於這些限制措施涵蓋了那些持有有效簽證和居留證的人，引起了英國的激烈反應。中國英國商會表示：「我們對宣布的突然性和全面禁止入境感到擔憂，並等待進一步澄清何時取消。」

與此同時，許多11月計劃訪問中國的人爭相提前預訂航班，擔心入境禁令持續擴大。根據路透社，中國公民李琳怡(音譯)原計劃11月中旬從西雅圖飛往中國，但即使票價上漲了三倍，她還是將航班改到11月6日。

她說：「機票在幾秒鐘內就賣完了，因為大家都在爭分奪秒地趕著截止日期......我這幾天急著賣掉很多家當，以防回不了美國。」

按11月3日載客量計算，中國最大的航空公司中國南方航空公司表示，將暫停來自21個國家的乘客的中轉服務，這些國家大多是非洲和亞洲國家，包括印度和菲律賓。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

一航班載了26名感染者 大陸對印度暫時關閉邊境

大陸駐印度大使館5日宣布，因疫情原因，暫時停止在印度的外國人持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中...

世衛大會將復會 芝加哥駐處籲支持台灣參與

世界衛生大會復會前，駐芝加哥辦事處在「芝加哥論壇報」刊登廣告與專文，呼籲美國中西部各界支持台灣以觀察員身分參與，讓防疫有...

圖表看疫情／美國連兩天單日新增破10萬病例 歐洲疫情持續發燒

美國新冠肺炎病例5日再度突破10萬病例，這是美國連續第二天單日新增超過10萬病例，再次創下單日新高紀錄。歐洲新冠肺炎疫情持續升溫，法國、義大利、希臘都創下單日確診新高紀錄，各國政府持續努力遏止新一波疫情，防疫封鎖措施也趨嚴。

剎不住！美國連續兩天單日新增破10萬病例

紐約時報報導，美國新冠肺炎病例5日再度突破10萬病例，這是美國連續第二天單日新增超過10萬病例，再次創下單日新高紀錄。

歐洲疫情發燒 法國、義大利、希臘均創單日確診新高

歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續升溫，法國、義大利、希臘都創下單日確診新高紀錄

圖表看疫情／美國、法國、義大利、希臘 均創單日確診新高

美國4日新增10.3萬名新冠肺炎確診病例，寫下疫情爆發以來最大單日增幅，也是單日確診人數首度突破十萬大關，原因是中西部幾個州單日確診人數激增。歐洲新冠肺炎疫情持續升溫，法國、義大利、希臘都創下單日確診新高紀錄，各國政府持續努力遏止新一波疫情，防疫封鎖措施也趨嚴。

美新冠確診一天增10.3萬人 寫最大單日增幅

美國4日新增10.3萬名新冠肺炎確診病例，寫下疫情爆發以來最大單日增幅，也是單日確診人數首度突破十萬大關，原因是中西部幾...

歐洲多國單日確診創新高 防疫封鎖措施趨嚴

歐洲各國至今累計已有超過1100萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），多國今天通報單日確診數都創新...

新疆再添6例新冠肺炎確診 15例無症狀感染

新疆今晚通報，自11月4日午夜12時至5日晚間9時，喀什地區6名2019冠狀病毒疾病無症狀感染者轉為確診。另外，新疆今天...

時隔兩個半月 日本單日新冠肺炎確診再度破千

NHK報導，日本截至當地時間5日晚間8時30分，單日新增1045例新冠肺炎確診、7人病故，這是自今年8月21日以來該國單...

三星會長葬禮採訪記者染疫 上千政商名流有風險

南韓防疫當局4日表示，一名曾到三星首爾醫院採訪已故三星會長李健熙葬禮的記者2日確診，確診者當天活動可能造成不特定多人染疫...

歐洲疫情飆升 英封城4周、烏克蘭「接近災難局面」

歐洲是這一波新冠疫情重災區，俄羅斯、波蘭、烏克蘭、匈牙利等國單日確診及病歿人數雙創新高，義大利將實施宵禁，遏制疫情擴散，...

熱門新聞

質詢爆衝突！原民立委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣嗆：我怕你啊？

今年撲本島首颱！閃電颱風20:30發陸警 明最靠近防豪雨

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

拜登當選會賣台？焦糖哥哥籲別焦慮 網狂噓：自我感覺良好

新式「騰雲無人機」台東志航基地曝光！外型更像MQ-9

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。