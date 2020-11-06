中國禁止疫情大國旅客入境

(德國之聲中文網) 中國周四 (11月5日)禁止英國、法國、比利時、菲律賓、印度、烏克蘭和孟加拉等國旅客入境，原因是這幾國的新冠疫情相當嚴重，只好推出「合情合理」的防範措施。

新冠病毒3月在全球開始蔓延時，中國禁止所有外國公民入境。到了9月，隨著中國疫情得到控制，北京逐漸放寬限制，允許持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。前提是他們新冠病毒測試呈陰性，抵達時也要進行兩周的隔離後。

現在隨著疫情再次在歐洲各地蔓延，中國駐英國大使館4日表示，北京已決定「暫時停止 非中國公民從英國入境」。隨後，駐比利時、菲律賓、印度、烏克蘭和孟加拉國的中國大使館也發出了類似的通知。

中國外交部發言人汪文斌說：「這是中方為應對當前疫情不得已采取的臨時性措施。」他也表示，這種調整「合情合理，符合國際慣例，相信也能夠得到大家的理解」。

其中，受影響的英國是世界上疫情最嚴重的國家之一，有近4.8萬人的死於新冠病毒感染，病例超過100萬。目前每天也新增幾乎２萬例。英國已經進入新的全國性封鎖，以遏制病毒蔓延。

此外，世界上人均感染病例最多的比利時從上周開始也進入封鎖狀態，而菲律賓的大部分地區在10月份又重新進行封城等措施。

印度則是在上周突破800萬例，僅次於美國，而烏克蘭和孟加拉也是中國近幾個月的輸入病例的來源地。

北京除了出台這項臨時禁止入境措施，最近還收緊了對來自其他幾個國家的旅客的要求，使得入境中國更加困難。

這些要求包括在旅行後48小時內出示中國駐當地大使館的健康證明，顯示核酸測試和抗體測試的結果等等。新規定適用於來自新加坡、加拿大、德國、巴基斯坦、南非和美國等國家的旅客。

新規臨時上路惹議

法新社報導，嚴格的兩項檢測入境要求和較短的時限引發了一些抱怨。像是中國歐洲商會就說，很多國家都沒有提供相關檢測，這些措施是「對任何試圖回到中國生活、工作和與家庭團聚的人事實上的禁止」。

路透社也報導，由於這些限制措施涵蓋了那些持有有效簽證和居留證的人，引起了英國的激烈反應。中國英國商會表示：「我們對宣布的突然性和全面禁止入境感到擔憂，並等待進一步澄清何時取消。」

與此同時，許多11月計劃訪問中國的人爭相提前預訂航班，擔心入境禁令持續擴大。根據路透社，中國公民李琳怡(音譯)原計劃11月中旬從西雅圖飛往中國，但即使票價上漲了三倍，她還是將航班改到11月6日。

她說：「機票在幾秒鐘內就賣完了，因為大家都在爭分奪秒地趕著截止日期......我這幾天急著賣掉很多家當，以防回不了美國。」

按11月3日載客量計算，中國最大的航空公司中國南方航空公司表示，將暫停來自21個國家的乘客的中轉服務，這些國家大多是非洲和亞洲國家，包括印度和菲律賓。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、路透社)

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