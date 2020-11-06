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中國新增36例確診 本土6例都在新疆

中央社 / 台北6日電

中國官方今天通報，新增36例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土6例都來自新疆。

據中國國家衛生健康委員會官網，5日零至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診36例，其中境外移入30例（上海15例，廣東3例，天津2例，內蒙古2例，福建2例，四川2例，山西1例，遼寧1例，浙江1例，云南1例），本土6例（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例23例，均為境外移入病例（均在上海）。

當天新增治癒出院病例17例，解除醫學觀察的密切接觸者628人，重症病例與前一天持平。

境外移入現有確診339例（其中重症1例），現有疑似病例26例。累計確診3510例，累計治癒出院病例3171例，無死亡病例。

截至5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例419例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例8萬1098例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6151例，現有疑似病例26例。累計追蹤到密切接觸者86萬6919人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6476人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者33例（境外移入18例）；當天轉為確診10例（境外移入4例）；當天解除醫學觀察16例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者832例（境外移入492例）。

新冠肺炎 COVID-19

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